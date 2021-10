VIDEO Haaland, mai tare ca Ronaldinho. Execuţii imposibile ale fabulosului atacant norvegian

Atacantul de la Borussia Dortmund, golgheterul campionatului german (7 goluri în primele 7 partide), loveşte o ţintă plasată la intersecţia barelor, la vinclu, cu trei mingi aşezate una peste alta.

Asta i-a determinat pe internauţi să se întrebe dacă momentul este regizat sau este adevărat, minunea putând fi comparată cu exericiţiul în care Ronaldinho, în tricoul Barcelonei, trimitea mingea în transversală, iar balonul îi revenea de fiecare dată.

He does not miss...@ErlingHaaland is ridiculous! 😳 pic.twitter.com/1xspqH6VvA