VIDEO | Jurgen Klopp şi-a pierdut cumpătul din cauza unui translator: Ar trebui să asculţi bine

La conferinţă de presă susţinută înaintea meciului care va decide calificarea, tehnicianul "Campioanei Europei", Jurgen Klopp, s-a supărat pe translator, pe care l-a acuzat că a interpretat greşit ceea ce a vrut să spună jucătorul său, Henderson.

Redăm mai jos cum a decurs o parte din conferinţa de presă:

„Translator (n.red. - a tradus ce a spus Henderson): Ştim că putem fi eliminaţi în următoarea etapă, dar nu simţim presiunea. Mergem relaxaţi la acest meci. Avem experienţă şi destul de multă încredere.

Jurgen Klopp (n.red. - l-a întrerupt pe translator): Este o prostie când un translator se aşază lângă un antrenor, care vorbeşte germana. Întrebarea era dacă trofeul Ligii Campionilor, câştigat anu trecut, ne-ar putea ajuta. În alte situaţii, similare cu acestea, am răspuns, iar el (n.red. - Henderson) nu spune că mergem relaxaţi la meci, ci că suntem conştienţi de provocarea pe care o vom avea în faţa adversarului nostru (n.red. - FC Salzburg). Ar trebui să asculţi bine, altfel aş putea să fac eu acest lucru (n.red. - să traducă), nu este atât de dificil".

Wow! Klopp was angry. He corrected the German translator as he didn’t get the question & wrongly translate. Klopp said in German “it’s just shite when a German translator translates and a German speaking coach sits right beside you...”😂 #LFC #klopp #boompic.twitter.com/l2bgfPlA1v