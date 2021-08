VIDEO Messi, întâmpinat cu entuziasm de fanii parizieni. Mii de ultraşi au scandat „Bienvenue Messi”

Starul argentinian, în vârstă de 34 de ani, a semnat un contract pe doi ani cu opţiune pentru un al treilea sezon, după ce a părăsit Barcelona. Messi a vorbit miercuri la conferinţa de presă de prezentare, pe stadionul Parc des Princes.

”A fost o mutare foarte grea după atâţia ani, a fost o schimbare dificilă după atâta timp, dar din momentul în care am ajuns aici m-am simţit foarte fericit", a spus Messi.

Sosirea lui Messi oferă celor de la PSG opţiuni de mare calitate în atac, el făcând echipă cu campionul mondial, Kylian Mbappe, şi cu atacantul brazilian Neymar.

"Voi juca cu cei mai buni jucători, este foarte frumos, este incredibil să pot trăi această experienţă", a mai spus Messi la conferinţa de presă.

Preşedintele Nasser Al-Khelaïfi a deschis conferinţa de presă declarând: "Sunt încântat că Lionel Messi a ales să se alăture echipei Paris Saint-Germain şi suntem mândri să îi urăm bun venit la Paris, alături de familia sa."

Messi a avut cuvinte elogioase pentru felul în care a fost primit la Paris: "Primirea a fost minunată. Mă simt incredibil de fericit. Abia aştept să încep să joc alături de coechipierii mei. Sperăm că va fi un an extraordinar pentru fani şi pentru echipă".

Vorbind despre momentul debutului său la PSG, Messi a spus: "Va trebui să fac pregătirea de presezon singur şi sper să pot juca cât mai curând posibil. Vin să ajut cu multă motivaţie şi cu mai multă dorinţă ca niciodată".

Referindu-se la noii săi colegi, argentinianul a mai declarat: "Din afară se vede un grup puternic, un grup unit. Neymar şi cu mine ne cunoaştem foarte bine. Sper că vom fi mai puternici împreună, alături de toţi coechipierii noştri. Am acelaşi entuziasm şi aceeaşi dorinţă pe care o aveam când eram copil. Staff-ul, antrenorii şi echipa au avut mult de a face cu faptul că am ales acest club. Îl cunosc foarte bine pe antrenorul Mauricio Pochettino. Faptul că este argentinian a ajutat de la început, a fost important în luarea deciziei mele."

Întrebat cum se va adapta la Paris, starul argentinian a spus: "La nivel de familie va fi o experienţă frumoasă, ne aflăm într-un oraş spectaculos şi ne vom bucura de el. Suntem relaxaţi şi fericiţi".

Messi a devenit cel mai mediatizat jucător liber de contract din istoria fotbalului, după ce încercările sale de a rămâne la Barcelona au fost respinse săptămâna trecută de liga spaniolă, deoarece salariul său nu ar respecta reglementările financiare, clubul catalan fiind împovărat de datorii de peste 1,2 miliarde de euro.

Suporterii lui PSG au asisatat în ultimul deceniu la o transformare majoră a clubului, după preluarea sa de miliardarii din Quatar. Odată ce contractul lui Messi cu Barcelona a expirat, iar clubul catalan nu şi-a putut permite să-l păstreze, PSG a fost unul dintre puţinele cluburi care au putut finanţa o tranzacţie cu argentinianul.

Antrenorul lui PSG, Mauricio Pochettino, a luat rapid legătura cu compatriotul său argentinian după ce Barcelona a anunţat joia trecută că Messi va părăsi clubul la care a evoluat încă de pe când avea 13 ani.

PSG speră nu numai că Messi va ajuta echipa să recâştige titlul în Franţa, pe care l-a pierdut în faţa lui Lille în sezonul trecut, ci şi că va câştiga în sfârşit şi Liga Campionilor.

Messi va purta tricoul cu numărul 30 - acelaşi număr pe care l-a purtat în primele două sezoane la Barcelona, înainte de a trece la numărul 19 şi apoi la preţiosul număr 10, pe care Neymar îl păstrează la PSG.

Se presupune că Messi va fi prezentat fanilor pe stadionul Parc des Princes înainte de startul meciului de sâmbătă seară cu Strasbourg.

Până atunci, el a ieşit în faţa stadionului Parc de Prince, unde a fost primit de ultraşii clubului, care îl aşteptau încă din dimineaţa zilei de miercuri, scandând „Bienvenue Messi”.

Messi greeted by the PSG fans 🤯



(Via @PSG_English)pic.twitter.com/4hKjRb4omb