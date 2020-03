VIDEO: Momentul în care Eric Dier sare în tribune pentru a pune la punct un suporter care l-a jignit pe fratele său

Dier se îndrepta spre vestiare, când l-a văzut pe fratele său având un conflict cu un suporter. Jucătorul lui Tottenham a cedat nervos şi a sărit în tribune pentru a-l confrunta pe fanul agresiv.

Conflictul a fost aplanat de forţele de securitate şi de ceilalţi suporteri din jur care l-au oprit pe Dier.

Fratele lui Dier a fost invitat în vestiar în urma incidentului, iar clubul Tottenham l-a identificat pe agresorul său.

Incidentul în care a fost implicat Eric Dier va fi investigat de Federaţia Engleză de Fotbal, iar fotbalistul ar putea fi sancţionat.

Only person who should be getting banned is that so could fan !! Dier didn’t attack anyone or abuse anyone , he did what anyone would try to protect his younger brother. Fair play to him I say 👍#ericdier #Spurs pic.twitter.com/n8KTLYymi1