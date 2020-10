VIDEO | Pique a mers cu o bicicletă de 10.000 de euro la meci

Mare iubitor de adrenalină, Gerard Pique a oferit o nouă mostră înaintea ultimului meci al Barcelonei. Iubitul Shaqirei nu a mers la stadion cu autocarul, ci pe o bicicletă electrică în valoare de 10.000 de euro.

Pique a fost filmat când gonea spre parcarea stadionului Barcelonei înaintea meciului. Acum riscă o amendă deoarece nu purta nici cască de protecţie, şi nici mască.

Modelul pe care îl are Pique prinde o viteză de 70 de kilometri la oră şi este necesar carnet de şofer pentru a o conduce. Mai mult, ea poate fi pornită doar cu amprenta proprietarului

