Vineri începe Campionatul Mondial de Snooker. Iată meciurile din primul tur

Campionatul Mondial de Snooker stă să înceapă. Vineri, pe 31 iulie, au loc primele meciuri din turul 1. 32 de jucători se vor lupta pentru marele trofeu şi un cec de 500.000 de lire sterline. În ultimele zile au avut loc meciuri de calificare pentru jucătorii aflaţi în afara top 16 mondial, iar surprizele nu au întârziat să apară, jucători precum Graeme Dott sau Joe Perry fiind deja eliminaţi.

Astăzi a avut loc tragerea la sorţi, iar liderul mondial şi campionul en-titre, Judd Trump, se află pe partea de tablou mai accesibilă. În calea lui spre finală pare să stea doar John Higgins, chiar adversarul pe care l-a avut în finala din 2019. În schimb, pe partea cealaltă de tablou sunt nume importante precum Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Neil Robertson sau Shaun Murphy.

Unul dintre cele mai interesante meciuri din primul tur va fi cel dintre Ronnie O'Sullivan şi thailandezul Thepchaiya Un-Nooh. Cei doi sunt cei mai rapizi jucători din snooker în ceea ce priveşte timpul petrecut între lovituri.

Partea superioară:

Judd Trump (Anglia, 1) - Tom Ford (Anglia)

Yan Bingtao (China, 16) - Elliot Slessor (Anglia, debutant)

Stephen Maguire (Scoţia, 9) - Martin Gould (Anglia)

Kyren Wilson (Anglia, 8) - Anthony Hamilton (Anglia)

John Higgins (Scoţia, 5) - Matthew Stevens (Ţara Galilor)

David Gilbert (Anglia, 12) - Kurt Maflin (Norvegia)

Jack Lisowski (Anglia, 13) - Anthony McGill (Scoţia)

Mark Allen (Irlanda de Nord, 4) - Jamie Clarke

Partea inferioară:

Mark Williams (Ţara Galilor, 3) - Allan McManus (Scoţia)

Stuart Bingham (Anglia, 14) - Ashley Carty (Anglia, debutant)

Ding Junhui (China, 11) - Mark King (Anglia)

Ronnie O’Sullivan (Anglia, 6) - Thepchaiya Un-Nooh (Thailanda)

Mark Selby (Anglia, 7) - Jordan Brown (Irlanda de Nord, debutant)

Shaun Murphy (Anglia, 10) - Noppon Saengkham (Thailanda)

Barry Hawkins (Anglia, 15) - Alexander Ursenbacher (Elveţia, debutant)

Neil Robertson (Australia, 2) - Liang Wenbo (China)

Interviu cu Mark Selby

De 3 ori campion mondial, Mark Selby a acordat un interviu pentru Eurosport în care a vorbit despre turneul de anul acesta de la Crucbile.

„Snookerul a fost unul din primele sporturi care a revenit la TV – chiar şi fără fani. Şi-a reînceput activitatea înaintea fotbalului şi cred că acest lucru a fost fantastic pentru snooker. În ce priveşte partea mentală, nu am făcut nimic diferit (pe timpul pandemiei). Din punct de vedere fizic şi al antrenamentelor, a fost diferit, dar asta numai din cauză că nu ne-am putut antrena prea mult şi nu am avut turnee multe.

În mod normal, înaintea unui Campionat Mondial încerc să joc cât mai multe meciuri cu alţi jucători din circuit, pentru a avea antrenamente în condiţii de meci. De data asta m-am rezumat la a juca numai cu unul sau doi jucători cu care am continuat să mă antrenez. În afară de asta, am jucat ceva mai mult singur, ceea ce uneori este ciudat.

Am urmărit calificările, iar câţiva dintre jucătorii buni care se află imediat în afara top 16 (cei calificaţi direct) au pierdut – Ali Carter, Joe Perry – iar acest lucru cred că se datorează faptului că nu au jucat meciuri, nu au fost în cea mai bună formă din cauză că nu s-au disputat turnee multe. Cred că vom avea parte de astfel de surprize şi la Crucible. Eu sper ca cel care va câştiga turneul să fie unul dintre cei care l-au câştigat şi în trecut. Dacă va câştiga cineva pentru prima oară va fi fantastic pentru el. Însă vom fi într-o situaţie specială, în care nu toţi jucătorii s-au antrenat la fel ca în trecut, şi vor apărea tot felul de comentarii şi întrebări. Dacă va câştiga cineva care a făcut-o în trecut, nu vom avea aceste semne de întrebare. Dar trebuie să aşteptăm şi să vedem ce se va întâmpla.

Am jucat două turnee la Milton Keynes fără spectatori. Primul a fost Champions League, care se desfăşoară o dată pe an fără spectatori oricum, aşa că eram obişnuiţi. Al doilea turneu (Tour Championship) a fost dificil, fiindcă e unul dintre turneele mari din fiecare an şi de regulă avem parte de arene pline, aşa că acum a fost dificil să jucăm fără spectatori.

Ştiind ce experienţe am avut la Crucible în anii trecuţi, câştigând în faţa arenei pline, ştiind ce gazdă fantastică este, aş fi fost dezamăgit dacă nu ar fi fost nimeni în tribune. Ştiu că nu vor fi mulţi, dar chiar şi dacă sunt puţini e mai bine decât să nu fie deloc" a declarat Mark Selby pentru Eurosport.