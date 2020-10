Vintilă e "pa". FCSB are alt antrenor şi a anunţat un nou transfer

Bogdan Vintilă nu va mai fi antrenorul celor de la FCSB. Nu la prima echipă, el urmând să pregătească formaţia secundă a roş-albaştrilor. În locul său a fost adus Toni Petrea, fostul secund al lui Laurenţiu Reghecampf. Acesta va începe treaba de miercuri alături de preparatorul fizic Thomas Neubert iar Mihai Pintilii va fi secund.

FCSB a anunţat oficial şi un prim transfer pentru sezonul viitor. Atacantul Sergiu Buş a semnat pe 3 ani cu FCSB şi se va lupta cu Adrian Petre pentru locul de titular în echipa lui Petrea.

"Sergiu Buş va semna pe 3 ani de zile, noi mereu am fost entuziasmaţi când am semnat cu jucători. Cred că el, i-am zis lui MM, atacant ca el nu am avut până acum. Poate Kapetanos, Alibec, dar nu a fost serios. Este mobil, serios, complet, le are pe toate! Adrian Petre mai are încă un an, respectăm contractul. Mai are un an cu noi. Vezi diferenţa, cu Sergiu am făcut direct contract, îmi place, ştiu cum e, ce emoţii să mai aibă? Majoritatea când vin, clachează. L-am văzut şi la declaraţii, e statornic" a declarat Gigi Becali în conferinţa de prezentare a lui Sergiu Buş.