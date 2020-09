Boala mouse-ului, boala oamenilor care îşi petrec majoritatea timpului în faţa unui calculator

Dacă simţi senzaţie de amorţeală, furnicături sau slăbiciune în mână, este posibil să suferi de sindromul de tunel carpian.

Perioada epidemiei i-a afectat sănătatea şi Rucsandrei, care a resimţit orele de muncă petrecute doar pe scaun, în faţa calculatorului.

Boala mouse-ului este cauzată de presiunea asupra nervului median, care rulează pe lungimea braţului, trece printr-un pasaj în incheietura mâinii, numit tunel carpian şi se termină în mână.

Este o afecţiune care poate apărea la orice vârstă, cu preponderenţă la vârstă medie şi mai frecvent întâlnită la femei.

Tratamentul se face în funcţie de gravitatea bolii. Pentru simptome uşoare, de cele mai multe ori este suficientă protejarea închieturii, dar şi executarea unor exerciţii uşoare recomandate de kinetoterpeut, cazurile mai grave ajung să fie operate.

BURCAN MĂDĂLINA, medic specialist recuperare , medicină fizică şi balneologie: Apare ca urmare a mişcărilor repetitive pe timp îndelungat şi la poziţiile vicioase menţinute timp îndelungat, cum ar fi statul la calculator, folosirea mouse-ului sau a tastaturii.

GEORGIANA CHIRU, fiziokinetoterapeut: Cel mai uşor exerciţiu de recuperare este acela de a ne scutura braţul. Un alt exerciţiu pe care îl putem face acasă, este acela de a duce braţul anterior, strângem pumnul, îl ridicăm către tavan, îl menţinem zece secunde, apoi relaxăm.

Rucsandra Constantinescu, pacientă: În această perioadă am muncit foarte mult de acasă, am stat mult în faţa calculatorului, în jur de opt ore sau mai multe, depinde. Am început să resimt o durere la încheietura mâinii, durere care uşor a urcat spre cot şi a ajuns la umăr.