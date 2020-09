Un gaz găsit pe Pământ a fost detectat şi în norii acizi ai planetei Venus. Descoperirea ”pe deplin surprinzătoare” a fosfinei ar putea sugera procese necunoscute care au loc pe „geamăna” Pământului, aşa cum mai este denumită planeta Venus, scrie CNN

Fosfina sugerează prezenţa vieţii pe Pământ. Iar ideea vieţii pe planeta Venus este fascinantă.

Pe Pământ, fosfina este asociată cu viaţa. Fosfina un gaz toxic inflamabil, murdar, produs de bacterii, care nu necesită oxigen - cum ar fi cele din mlaştini, zone umede, nămol sau chiar intestinele animalelor. Mirosul său a fost asemănat cu peştele sau usturoiul în descompunere. Poate apărea şi atunci când materia organică se descompune.

Planeta Venus are o dimensiune similară cu Pământul. Este o planetă neobişnuită pe care oamenii de ştiinţă încă încearcă să o înţeleagă. Este cel mai apropiat vecin planetar al nostru. Atmosfera groasă a planetei ajută la captarea căldurii, iar suprafaţa sa este suficient de fierbinte pentru a topi plumbul.

Deasupra suprafeţei sale fierbinţi, care este de 900 de grade Fahrenheit, puntea superioară a norilor, situată la 33 până la 39 de mile deasupra suprafeţei planetei, este mult mai temperată. Dar norii lui Venus sunt foarte acizi, ceea ce ar trebui să distrugă rapid fosfina. Pentru a supravieţui acidului sulfuric microbii venusieni din aer ar trebui fie să folosească o biochimie necunoscută, radical diferită, fie să dezvolte un fel de armură, explică oamenii de ştiinţă.

”Ceva complet neaşteptat şi extrem de interesant se întâmplă pe Venus pentru a produce prezenţa neaşteptată a unor cantităţi mici de gaz fosfină”, a spus Sara Seager, coautor al studiului şi astrofizician la Massachusetts Institute of Technology, într-un e-mail.

Studiul realizat de profesorul Jane Greaves de la Universitatea Cardiff a fost publicat luni, în revista Nature Astronomy.

Cercetătorii au folosit Telescopul James Clerk Maxwell din Hawaii în 2017 şi Atacama Large Millimetre Array în 2019 pentru a studia planeta Venus. Datele lor au dezvăluit o semnătură spectrală unică urmelor de fosfină din atmosfera planetei.

Echipa de cercetare a considerat surse de suprafaţă, cum ar fi vulcani, fulgere, livrare prin micrometeoriţi sau procese chimice care apar în nori ca fiind cauze potenţiale. Dar oamenii de ştiinţă nu au putut determina cum a fost produsă fosfina.

Sonda spaţială Mariner 10 a NASA a surprins această imagine a lui Venus înfăşurată într-un strat dens de nori globali.

„O explicaţie ar fi că o anumită chimie necunoscută are loc în atmosfera, suprafaţa sau subsolul lui Venus”, a spus Sara Seager "Considerăm că această explicaţie este greu de acceptat, deoarece (din) intervalul de temperatură şi presiune al lui Venus şi faptul că planeta are aproape zero hidrogeni înseamnă fosforă, nu este forma naturală a elementului fosfor. În schimb, fosforul ar trebui să fie prezent ca fosfaţi."

Observaţiile viitoare ar putea dezvălui sursa gazului şi motivul pentru care acesta este prezent în atmosferă. Şi o viitoare misiune care ar putea să adune probe din atmosfera şi suprafaţa planetei ar putea elucida misterul.

Un studiu din 2019, al carei autor a fost tot Seager, a sugerat că fosfina poate acţiona ca o biosemnătură pentru viaţă dacă este detectată în „cantităţi extraordinare” pe exoplanetele stâncoase. Această cantitate mare ar putea fi la un nivel acumulat pe care viitoarele telescoape, precum telescopul spaţial James Webb al NASA, l-ar putea detecta.

Fosfina pe Pământ nu există în afara producţiei vieţii, deoarece, la fel ca pe Venus, mediul Pământului nu este atât de favorabil pentru producţia de fosfină ", a spus Seager. ”Deoarece Venus este atât de apropiată şi strălucitoare, studiul nostru a constatat cantităţi mult mai mici decât se prevede că să fie nevoie pe o exoplanetă."