Or Levi, specialist AI, la iCEE.fest: UPGRADE 100: 83% dintre europeni văd fake news ca o ameninţare

Or Levi, savant specializat în date şi investigaţii în domeniul Inteligenţei Artificiale, a vorbit vineri la iCEE.fest: UPGRADE 100 despre Inteligenţa artificială bună vs cea rea: falsuri profunde, falsuri superficiale şi felul în care le detectează Inteligenţa artificială.

"Dacă ai impresia că eşti în siguranţă pentru că nu ai multe poze online sau nu eşti o celebritate, am veşti proaste: prin tehnologie poţi crea un fals şi cu o singură imagine", spune Or Levi.

"Mai mult de o treime dintre cetăţenii europeni au contact cu fake news în fiecare zi, iar 83% dintre ei consideră că asta este o ameninţare pentru democraţie", a notat specialistul. Stirile false, a arătat vorbitorul, au subminat deja încrederea în democraţie, au incitat la violenţă şi au afectat reputaţia unor mărci sau a a unor persoane.

"Există o bătălie între IA bun şi IA rău", a arătat Levi, explicând faptul că "până în 2020, conţinutul fake generat de IA va depăşi capacitatea IA de a-l detecta, lucru care creşte neîncrederea".

