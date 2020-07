A murit actorul legendar Carl Reiner. Creatorul "Dick Van Dyke Show" avea 98 de ani

Carl Reiner, actor şi regizor, s-a stins din viaţă la vârsta de 98 de ani, din cauze naturale, la reşedinţa sa din Beverly Hills, California. Acesta a fost câştigătorul a nouă premii Emmy, dintre care cinci sunt pentru „The Dick Van Dyke Show”.

Cele mai populare filme ale sale, pe care le-a realizat în calitate de regizor sunt „Oh God”, cu George Burns, în 1977; „The Jerk”, cu Steve Martin în 1979; „All of Me”, cu Martin şi Lily Tomlin, în 1984, dar şi apariţiile sale din Triologia Ocean's.

„Noaptea trecută tatăl meu a murit. Mă doare inima să scriu asta. El a fost lumina mea călăuzitoare.” a anunţat decesul fiul său pe Twitter.

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light.

„Când m-am trezit la 7:30 în această dimineaţă, am fost întristat să retrăiesc ziua care a dus la alegerea unui om de afaceri falit şi corupt, care nu are calificările necesare pentru a fi liderul vreunei ţări din lumea civilizată” a fost ultima postare a actorului pe reţelele de socializare.

As I arose at 7:30 this morning, I was saddened to relive the day that led up to the election of a bankrupted and corrupt businessman who had no qualifications to be the leader of any country in the civilized world...