Actriţa Emilia Clarke, din "Game of Thrones", la un pas de moarte după un anevrism cerebral

Actriţa britanică Emilia Clarke, cunoscută pentru rolul lui Daenerys Targaryen din serialul "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", a declarat că a suferit un anevrism cerebral aproape fatal la vârsta de 24 de ani şi a fost operată de mai multe ori pe creier, relatează mirror.co.uk.

Problemele au apărut după încheierea filmărilor pentru primul sezon al producţiei. Clarke, în prezent în vârstă de 32 de ani, a declarat că se afla într-o sală de gimnastică şi a simţit o durere de cap foarte mare, după care a leşinat şi a fost dusă la spital. Actriţa a fost operată pe creier şi a petrecut câteva zile la terapie intensivă, după care a început să-şi recapete capacitatea de a vorbi.

Actriţa a explicat, într-un interviu acordat publicaţiei americane The New Yorker, care a fost diagnosticul pe care i l-au pus specialiştii.

"Diagnosticul a fost rapid şi de rău augur: hemoragie subarahnoidiană, un atac vascular potenţial fatal, cauzat de sângerări în spaţiul care înconjoară creierul. Am avut un anevrism, o ruptură de arteră", a povestit Clarke. Ea a adăugat că o treime dintre pacienţii care trec printr-o asemenea problemă de sănătate mor imediat sau la puţin timp după ce suferă aceste tulburări.

Emilia Clarke a susţinut că, după ce a ieşit de la terapie intensivă, a avut tulburări de memorie şi de comunicare, acestea fiind efectele secundare grave ale problemelor prin care trecuse. Aceasta a dat ca exemplu un incident prin care a trecut cu o asistentă medicală, în timp ce făcea exerciţii pentru memorie. Asistenta o trezise şi o rugase să îşi spună numele, iar actriţa, numită Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke, nu a reuşit să scoată decât sunete fără noimă.

Recuperarea medicală a acesteia a avut loc cu câteva săptămâni înainte să înceapă filmările pentru cel de-al doilea sezon din celebrul serial. Ea le-a vorbit producătorilor despre gravele probleme de sănătate, dar a decis să ţină ascunsă vestea faţă de fani.

Clarke a mai avut simptome secundare, precum oboseala, în timpul filmărilor următoarelor două sezoane din "Game of Thrones", dar şi în timpul unor apariţii pentru spectacole pe Broadway, New York.

Actriţa a mai trecut printr-o intervenţie chirurgicală în 2013, care a eşuat şi i-a provocat o hemoragie cerebrală aproape fatală. Ea a fost supusă unei a treia operaţii chirurgicale, în timpul căreia i s-a implantat şi o placă de titan şi care i-a lăsat o cicatrice imensă. Ulterior, actriţa s-a recuperat complet.

Emilia Clarke este o actriţă britanică cunoscută atât pentru rolul din serialul "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", cât şi pentru apariţii în filme precum "Terminator Genisys", "Me Before You/ Înainte să te cunosc" şi "Solo: A Star Wars Story/ Solo: O Poveste Star Wars".

