Antreprenoarea Mirela Bucovicean, invitată în emisiunea ,,Ochii pe mine!”, într-o zi specială de 8 Martie – desemnată de 4 ori una dintre cele mai puternice femei în business şi câştigătoare a Globului de Cristal ,,Beau Monde” pentru Antreprenoriat – îţi vorbeşte despre provocările antreprenoriatului în perioada pandemiei.

Cât de greu este pentru o femeie să reuşească în lumea, deloc uşoară, a afacerilor, dar şi care este preţul succesul?

Îţi mai spun că invitata lui Vlad Craioveanu este şi preşedinta Comisiei pentru femei în cadrul Federaţiei Române de Automobism Sportiv, dar şi Ambasador pentru The Woman, cea mai extinsă comunitate din zona de Vest dedicată femeilor.

Ce spune Mirela Bucovicean, despre închiderea restaurantelor fix de 8 Martie, de ziua Femeii.

,,Unul dintre clienţii noştri de la unul dintre business-urile pe care le gestionez, chiar este în domeniul HoReCa şi vorbeam cu el şi îi spunem ca măcar pe 8 să ne mai lase. Sincer, nu cred că face o diferenţă mare. Legea este lege şi că acel 3% este o marjă, o limitare clară, dar cred că se putea face o excepţie pentru o zi, dacă este să vorbim despre 8 martie.

Altfel, avem restricţii de respectat, purtăm măşti, ne dezinfectăm, facem tot ce este nevoie ca să ţinem o econimie, totuşi, funcţională şi să nu fie nevoie să o închidem de tot.”

Mirela Bucovicean, despre acel ,,joie de vivre”, după care se ghidează în tot ceea ce face

Mirela Bucovicean mărturiseşte franc că pentru ea luxul este liberatea de a alege. De a trăi aşa cum îşi doreşte şi de a se bucura de viaţă în termenii şi în condiţiile ei. Reuşitele în afaceri şi multe proiecte în care a fost şi este implicată, au venit însă la pachet şi cu sacrificii. Deloc puţine. Mărturiseşte însă că nu se consider o femeie de success, explicând că pentru fiecare om succesul are conotaţii diferite.

,,Mă bucur de viaţă. Asta fac. Joie de vivre. Şi această bucurie de viaţă şi curiozitatea cu care descopăr fiecare zi şi neliniştea aia interioară de a face mereu ceva, de a nu mă plafona.... Cred că îmi este frică că o să treacă viaţa şi că nu am făcut suficient de multe lucruri”, conchide antreprenoarea.

Mirela Bucovicean: ,,Depinde foarte mult ce este succesul pentru fiecare!”

,,Nu mă consider o femeie de succes. Depinde ce înseamnă succesul pentru că este ceva extrem de subiectiv. Pentru unele femei, succes înseamnă să fie măritate, să aibă un copil, să aibă timp pentru ele însele. Poate să fie un tipar de succes şi uitându-se la o femei ca mine, care nu are copii, care nu este măritată şi care nici nu are un job stabil, pentru că sunt un antreprenor în serie, zic vai, săraca de ea. Ce viaţă! Depinde foarte mult ce e succesul pentru fiecare!”

Mirela Bucovicean: ,,Cei care doar mai ciupeau o oportunitate, s-au pierdut undeva pe drum”

Vorbim cu Mirela Bucovicean şi despre reinventarea antreprenoriatului în pandemie. Cine resistă, cine pierde şi cum descrie Mirela Bucovicean un antreprenor cu patalama?

,,Această resetare pe care ne-a dat-o perioada pandemică este un fel de premiere sau de medalie pentru cei care au construit corect şi bine până acum. Aceştia au rămas în continuare, aceştia au în continuare de lucru. Cei care doar mai ciupeau o oportunitate, s-au pierdut undeva pe drum.

(…) Problemele sunt multe. Nu am să le minimizez sub nicio formă. Dar un antreprenor este un individ care e ghidat de viziune, de creativitate, de capacitate de adaptare. Dacă nu pivotezi imediat în situaţia de criză, te duci mai bine acasă şi te culci. Şi aştepţi să vină zile mai bune şi pentru tine”, conchide Mirela Bucovicean.