Autorităţile din SUA încearcă să afle motivul atacului sinucigaş din Nashville

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a stabilit că autorul atacului este Anthony Q.W., un bărbat în vârstă de 63 de ani care a murit în urma exploziei produse pe 25 decembrie în Nashville, statul Tennessee. Individul se afla în autorulota în care era instalată o bombă.

Cu puţin timp înaintea deflagraţiei, în zonă fuseseră auzite focuri de armă, iar din vehicul era difuzat un mesaj prin care persoanele aflate în apropiere erau îndemnate să se îndepărteze deoarece explozia era iminentă.

Primarul oraşului Nashville, John Cooper, a declarat, potrivit agenţiei Reuters, că ar putea exista o legătură cu faptul că explozia a avut loc în faţa unei clădiri a companiei de telecomunicaţii AT&T.

Explozia s-a soldat cu rănirea a trei persoane şi producerea unor daune semnificative la aproximativ 40 de clădiri. Comunicaţiile au fost perturbate semnificativ în statul Tennessee din cauza deflagraţiei.

Autorul atacului tocmai demisionase, fără a oferi clarificări, de la o firmă imobiliară, unde lucra la întreţinerea echipamentelor de comunicaţii.

"Sperăm să obţinem un răspuns. Uneori, acest lucru nu este posibil. Cea mai bună modalitate de a afla motivul este să discuţi cu individul. Nu vom putea face acest lucru în cazul de faţă. Se pare că intenţia a fost de a provoca mai mult distrugeri decât victime, dar, din nou, sunt doar speculaţii în acest moment, continuăm investigaţiile cu partenerii noştri", a declarat David Rausch, directorul filialei FBI din Tennessee, conform postului NBC News şi agenţiei Associated Press.

A @MNPDNashville camera captured the moment the RV parked on Second Avenue North exploded. Officer James Wells, one of the six Metro Police officers who evacuated the area on Christmas, can be seen changing direction seconds before the blast. https://t.co/X3mTZ1DZ9k (Video: MNPD) pic.twitter.com/ldCTplBfWZ