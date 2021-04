BM: Cine este spaniolul care a preluat conducerea uneia dintre cele mai mari companii din România, un business de peste 3,3 mld. lei

„Sunt tată, sunt soţ, sunt fiu şi sunt managing director al Philip Morris România, în ordinea aceasta” – răspunde Daniel Cuevas, întrebat care ar fi fraza prin care s-ar autodescrie într-o scurtă postare pe Twitter. Întrebarea face parte din primul interviu Meet the CEO organizat de Business MAGAZIN anul acesta, care este de altfel şi primul interviu pe care Daniel Cuevas l-a oferit unei publicaţii româneşti de la numirea în rolul său curent, la data de 15 ianuarie 2021. De origine spaniolă, noul director general al Philip Morris România şi-a construit cariera de peste 20 de ani exclusiv în cadrul producătorului de ţigarete (şi, de câţiva ani, şi a producătorului de produse din tutun încălzit cu dispozitive IQOS, alternativa fără fum a ţigărilor obişnuite) Philip Morris International.

Felul în care Daniel Cuevas îşi abordează evoluţia profesională – dar poate şi viaţa, în general – se leagă mai ales de una dintre întâmplările memorabile din copilăria sa. „Singurul mentor adevărat pe care mi-l amintesc a fost bunicul meu, care a murit în urmă cu mult timp. El era un tip de modă veche, foarte strict, inginer civil, care a luptat în Războiul Civil, în tabăra celor care au pierdut, dar care ne-a învăţat pe mine şi pe fratele meu despre importanţa de a nu renunţa niciodată – pentru ca de fiecare dată când ne confruntăm cu situaţii dificile, să le depăşim cu un zâmbet pe faţă şi să luptăm, să luptăm, să luptăm şi să nu renunţăm.”

Bunicul lor a fost şi căpitan de nave şi nu a ales calea uşoară când a vrut să-şi înveţe nepoţii tainele navigaţiei. Daniel Cuevas îşi aminteşte de momentul în care el şi fratele său, fiecare pe câte o barcă, pe un lac, primeau primele lecţii de la bunicul lor. A izbucnit o furtună şi aproape că s-au scufundat – iar când au cerut ajutorul bunicului lor, care se afla într-o barcă mai mare, el le-a refuzat ajutorul. Cei doi copii, abandonaţi în mijlocul furtunii, au lucrat împreună pentru a se redresa. Într-un final au reuşit să ajungă înapoi în bărci şi la bunicul lor. Plângeau, erau complet uzi, bunicul lor îi aştepta cu o cafea în mână, iar în timp ce ei îi reproşau abandonul în situaţia periculoasă, bunicul le-a răspuns: „Vă veţi aminti toată viaţa despre această întâmplare şi, odată ce veţi ajunge să reflectaţi la ea, veţi vedea că aţi învăţat multe”.

Într-adevăr, amintirea este vie şi 35 de ani mai târziu, iar Daniel Cuevas conştientizează că din această experienţă puternică, el şi fratele său au învăţat multe despre viaţă şi despre importanţa colaborării, pe de o parte, precum şi despre faptul că pentru a depăşi anumite provocări, nu poţi să renunţi.

Jobul de vară, transformat într-o carieră de 20 de ani

Daniel Cuevas a început să lucreze pentru Philip Morris International chiar din perioada studiilor universitare, prin intermediul unei burse în cadrul companiei din Madrid, unde îşi desfăşura studiile. Cuevas a absolvit atât Economia, cât şi Marketingul la Universitatea Pontificală Comillas. La finalizarea studiilor din cadrul primei facultăţi, trebuia să urmeze şi un stagiu de practică în perioada de vară pentru a obţine credite şi, după ce a aplicat la diverse companii, cele care au răspuns aplicaţiilor sale au fost trei, din domenii diferite. „De ce am ales Philip Morris? A fost foarte simplu - era compania care îmi oferea cel mai bun program pentru perioada de vară, astfel încât să îmi pot petrece timpul cu prietenii, să merg la piscină”, mărturiseşte el. Acel pas, făcut în 1999, avea să îi definească parcursul profesional. După absolvirea studiilor, s-a alăturat companiei într-un departament de business development, un departament de consultanţă pentru managing director, axat pe diverse activităţi: strategie, previziuni, fiscalitate, marketing insights etc. Diversitatea activităţilor de acolo a reprezentat un alt aspect definitoriu pentru cariera sa, fiindcă l-a ajutat să înţeleagă că îşi doreşte mai degrabă un rol care să înglobeze mai multe domenii – nu exclusiv cel de finanţe pure. În facultate era pasionat de macroeconomie şi de cifre, apoi, la cea de-a doua facultate, a fost pasionat şi de marketing. Totuşi, chiar dacă în perioada studiilor se gândea la un job într-o companie precum banca de investiţii JP Morgan, a realizat, tot prin intermediul unui stagiu de practică, faptul că ceea ce se întâmpla acolo, cel puţin la nivelul de entry level, nu i se potrivea. „Experienţa nu a fost atât de frumoasă pe cât mă aşteptam, era un gen de job mai administrativ şi tranzacţional, cu multe numere, dar în care lipsea ceva: capabilitatea să gândesc, să folosesc partea care implică gândire a cifrelor.” Când a început la PMI, i-a plăcut că a primit tocmai această oportunitate: „Probabil un rol la JP Morgan este foarte interesant când ajungi la un anumit nivel, dar la început nu a fost ceea ce căutam”.

Mai spune că salariul de start nu a cântărit foarte mult în alegerea sa, iar suma primită de la celelalte companii pentru bursa sa de studiu era aceeaşi: „A fost 600 de euro, iar ce am cumpărat a fost un cadou pentru soţia mea”. Apoi, după angajare, primul salariu a fost de 1.000 de euro, un salariu mediu în Spania la acea vreme.

Care este motivaţia pentru care a rămas în industrie atât de mult? „Nu fumez, nu am fumat niciodată, iar când m-am alăturat companiei, mulţi dintre prietenii mei m-au întrebat: De ce te duci să lucrezi pentru o companie din industria tutunului, dacă nu îţi place să fumezi?”, mărturiseşte el. Spune că a ales să evolueze în cadrul PMI datorită oamenilor pe care i-a întâlnit aici, atmosferei, precum şi faptului că i-a plăcut din primul moment modul în care se poziţiona compania faţă de produsele comercializate. „Dacă aceasta ar fi negat faptul că ţigările sunt rele, nu aş fi fost confortabil cu acest business; dar fiind într-o companie care recunoştea că ţigările sunt rele pentru sănătate - încercau să se diferenţieze în mod clar de celelalte companii, a reprezentat pentru o mine o mare diferenţă. Recunoşteam că aceste produse nu sunt bune, dar cineva trebuia să le comercializeze, cât timp sunt legale şi există cerere în acest sens. Aşadar eram destul de relaxat în legătură cu această poziţie, nu era împotriva standardelor mele morale.”

O strategie pe termen lung

Philip Morris România este afiliată a Philip Morris International, o companie care transformă industria tutunului pentru a crea un viitor fără fum. Viziunea companiei este de a înlocui ţigările cu produse cu risc redus care – deşi nu sunt lipsite de riscuri – sunt o alegere mult mai bună decât continuarea fumatului, spun reprezentanţii companiei. IQOS, sistemul electronic de încălzire a tutunului dezvoltat de PMI, a fost lansat în România în octombrie 2015 şi a crescut constant din 2017. PMI a făcut investiţii importante în fabrica din Otopeni pentru a dezvolta capacităţi de producţie a produselor din tutun încălzit, investiţii care au transformat-o într-una din fabricile de ultimă generaţie la nivel mondial.

Sursa: Philip Morris România

Crede că motivul principal pentru care i-a plăcut mereu compania a fost calitatea managementului pe care a găsit-o aici, precum şi investiţiile excelente pe care simţea că managerii le făceau în el. Chiar dacă primul şef pe care l-a avut, al departamentului unde lucra, nu era unul foarte bun şi îi părea că era o persoană nesigură, i-a plăcut în schimb foarte mult de managing directorul de la acea vreme al companiei. Iar asta datorită apropierii sale de angajaţi, indiferent de nivelul acestora – comportament pe care l-a simţit chiar pe pielea sa. „Ajungeam la birou foarte devreme, iar la un moment dat, exista acest bărbat în birou care venea mereu la locul meu când eram acolo şi îmi aducea câte o cafea şi vorbea cu mine. Într-o zi i-am spus că sunt foarte ocupat şi nu pot bea o cafea cu el. M-a întrebat de ce sunt agitat, i-am răspuns că am o prezentare în faţa managing directorului companiei în seara respectivă şi eram puţin emoţionat – iar el mi-a răspuns că trebuie să fiu calm, trebuie să fiu conştient că nimeni nu ştia mai multe decât mine din acea prezentare, aşadar, să fiu încrezător şi să ţin minte că toţi acei oameni din întâlnire, chiar dacă erau şefi, nu ştiau subiectul discutat la fel de bine ca mine”.

Apoi, în acea după amiază, a intrat în camera unde se afla echipa de management şi l-a văzut în capul mesei pe acest om, cu care el obişnuia să îşi bea cafeaua. „Nu aveam idee că el este managing directorul atunci, ştiam că este un manager, dar nu ştiam că este şeful cel mare. Mi-a zâmbit, m-a făcut să mă simt foarte încrezător şi confortabil.”

De acolo, întâlnirea a evoluat foarte bine, iar Daniel Cuevas a conştientizat importanţa unui foarte bun lider. „Cred că am învăţat multe de la el - se numeşte Matteo Pellegrini. Nu pot spune că mi-a fost chiar un mentor - fiindcă un mentor îţi este foarte apropiat, îţi dă sfaturi, dar am avut şefi foarte buni şi exemple de la care să învăţ, precum şi şefi foarte slabi de la care, de asemenea, am învăţat foarte mult - când ai un şef foarte slab te gândeşti: dacă devin vreodată lider, trebuie să evit să fac lucrurile pe care le face acesta”.

Al doilea rol pe care l-a avut în companie a fost în departamentul de vânzări - era responsabil de sistemul de informaţii al vânzărilor (sales information system), care nu exista la acel moment. El trebuia să creeze practic sistemul care să stocheze toate informaţiile de pe teren într-un mod constructiv, astfel încât compania să lanseze analize şi rapoarte. Era vorba de anul 2000 şi nu exista un astfel de sistem, totul se făcea pe hârtie. A avut această activitate în jur de un an, iar de acolo s-a mutat într-o poziţie de vânzări pe teren în Barcelona. „Acela a fost un rol care mi-a plăcut mult fiindcă am avut multe interacţiuni cu mulţi oameni, cu mulţi colegi din teren şi mi-a plăcut mult această activitate - în plus, Barcelona este un oraş foarte frumos.” De altfel, spune că rolul de sales supervisor pe teren a fost cel care i-a plăcut cel mai mult din parcursul profesional anterior.

Ulterior activităţii de vânzări, a fost numit Key Account Manager pentru toată Spania, iar după un an, i-a fost oferită posibilitatea să meargă în Insulele Canare ca Sales Manager. „A fost o experienţă uimitoare fiindcă acolo este o piaţă complet liberă când vine vorba despre reglementare, preţuri şi în multe alte aspecte. Aşadar, a fost o experienţă foarte diferită, uimitoare.” Experienţa iniţială în Canare a fost foarte scurtă totuşi, pentru că după un an şi jumătate, a fost chemat pentru a prelua o altă poziţie: marketingul pentru câteva branduri de ţigarete la nivel naţional în Spania, rol pe care l-a avut timp de doi ani. Apoi, i s-a oferit posibilitatea să se întoarcă în Insulele Canare, de data aceasta ca general manager - acolo a lucrat timp de alţi patru ani. Toate aceste experienţe au fost frumoase şi pline de provocări profesionale, dar şi personale: se muta împreună cu soţia sa, iar ea trebuia să îşi schimbe jobul de fiecare dată când se duceau într-o nouă piaţă. Cuevas povesteşte că a doua oară ea nu l-a mai însoţit în Insulele Canare, astfel că a trebuit să călătorească foarte mult în acea perioadă în weekenduri, până când într-un final soţia a reuşit să îşi convingă angajatorul din Spania să îi permită să lucreze remote, într-o perioadă în care acest stil de muncă nu era deloc popular. După ce a reuşit însă să îşi convingă compania să lucreze astfel, mutarea în Italia a fost lină şi speră că mutarea în România va fi la fel.

Misiunea noului mandat: o ţară fără fum de ţigară

Privind retrospectiv la cariera sa, Daniel Cuevas crede că două dintre provocările de pe parcurs au fost cele mai importante: prima a fost sosirea lui în Insulele Canare şi faptul că s-a confruntat acolo la scurt timp după sosire cu un război al preţurilor agresiv, iar o altă mare provocare a fost când în Italia a trebuit să lanseze IQOS (a fost responsabil de dezvoltarea produselor cu risc mai redus). „Nu ştiam la acea vreme că va fi o provocare atât de mare, dar după ce am început, am văzut că este o diferenţă uriaşă faţă de tot ceea ce am făcut până la acea vreme; a fost un produs diferit, producţie diferită, s-a întâmplat să fie cea mai mare provocare cu care m-am confruntat”.

Vorbind despre provocările de la nivel de industrie, în general, spune că cel mai important este să îi asculţi pe consumatori, să îi înţelegi şi să reacţionezi oferind produsele potrivite pentru ei. „Acum încercăm să ne oprim din vânzarea de ţigarete şi să le oferim consumatorilor alternative mai bune - să le explicăm că există alternative mai bune - nu fără riscuri, dar mai bune.”

Consideră că trecerea dinspre ţigările obişnuite, spre noile produse dezvoltate de industrie, alternativele cu risc mai redus, presupune schimbări uimitoare, foarte complexe, atât pentru organizaţie, cât şi pentru lumea exterioară.

„Unii oameni nu au încredere în scopul nostru real şi trebuie să construim acea încredere, să îi determinăm să vadă şi să înţeleagă faptul că luăm foarte în serios ceea ce facem, să le arătăm consumatorilor că există alternative bazate pe tutunul încălzit. Cea mai bună variantă pentru ei este să renunţe de tot la ţigări, dar dacă nu vor să renunţe şi vor continua să fumeze, pot să găsească alternative mai bune ţigărilor obişnuite, cum sunt produsele de vapat.”

Daniel Cuevas a fost numit director general al Philip Morris România la data de 15 ianuarie 2021. El a preluat mandatul de la Branislav Bibic, care a condus Philip Morris România în ultimii patru ani şi a fost numit director general al Philip Morris Africa de Sud. Daniel Cuevas s-a alăturat echipei Philip Morris Spania în 2000 – istoria sa în cadrul companiei a început însă în perioada studiilor universitare, în 1999, în cadrul unei burse de practică în companie. După ce a deţinut roluri în domeniile Key Accounts, vânzări şi marketing în Spania şi Insulele Canare, a fost numit director general al Philip Morris din Insulele Canare în 2010. În 2014 a fost numit director de vânzări al Philip Morris Italia şi, doi ani mai târziu, director al produselor cu risc redus. În această calitate, a revoluţionat modelul de afaceri pentru IQOS în Italia şi a transformat o creştere lentă într-una accelerată şi durabilă, în urma căreia 1 milion de fumători italieni au trecut la IQOS, spun reprezentanţii companiei. Daniel Cuevas deţine o diplomă în administrarea afacerilor şi o diplomă în marketing de la Universitatea Pontificală Comillas din Madrid.

Sursa: Philip Morrris International

Daniel Cuevas aseamănă schimbările care se petrec în industria tutunului cu cele din industria auto. „Este la fel ca în cazul maşinilor electrice. Şi producătorii auto le explică clienţilor că aceste maşini sunt mai bune decât cele pe bază de combustibili. Încercăm să explicăm acelaşi lucru: aceste produse pe bază de nicotină sunt mai bune decât cele care implică arderea.” El adaugă că, din punct de vedere ştiinţific, pe baza datelor de până acum, produsele care elimină arderea elimină, în consecinţă, elementele toxice legate de aceasta, prin urmare, produsele de vaping reprezintă alternativele mai bune ale ţigărilor. Menţionează că nivelul investiţiilor – doar în direcţia acestor investigaţii ştiinţifice – au ajuns la 8 miliarde de dolari. „Vestea bună este că nu doar PMI spune că aceste produse sunt alternative mai bune, ci şi instituţii credibile precum agenţia federală Food and Drug Administration din Statele Unite, care a autorizat IQOS ca fiind un produs adecvat pentru a proteja sănătatea publică. Pentru o companie din industria tutunului, să primească autorizaţia de folosire a IQOS în SUA este un mare pas înainte, oferă companiei un scop. Cred că toate companiile de succes din prezent trebuie să aibă un scop şi toate companiile mari la care te poţi gândi au un scop măreţ. Nu vorbim doar despre vânzarea maşinilor, de pildă, ci şi despre îmbunătăţirea vieţii oamenilor prin orientarea spre acea direcţie.”

Aminteşte că în lume există în jur de 1 miliard de fumători, iar dintre ei, în fiecare an, în jur de 5-10% renunţă la fumat. Totuşi vasta majoritate continuă să fumeze, astfel că el se întreabă: „De ce să nu le oferi acestor oameni, cât mai curând posibil, câteva alternative mai bune? Ştiinţa este aici să decidă dacă acest lucru se întâmplă sau nu”.

De altfel, spune că principalul obiectiv profesional pe care îl are pentru piaţa din România este acesta: „Este foarte clar, ţinta mea este să convertesc toţi românii care fumează înspre produsele bazate pe tutun încălzit, să avem un viitor fără fum. Cred că ne îndreptăm spre obiectivul unei lumi fără fum mult mai rapid decât ne-am fi imaginat şi, ca să vă ofer câteva date, vă pot spune că am lansat aceste produse în Italia în anul 2015, aşadar am avut 0% utilizatori la acea vreme, iar în decembrie 2020 am ajuns la 10% din populaţia fumătoare din Italia, în contextul în care 10% fumau deja alternative electronice. Asta înseamnă că în Italia aveam 20% dintre fumători folosind aceste alternative; în Japonia numărul este mult mai ridicat şi credem că putem să ajungem la 40 de milioane de oameni care să folosească IQOS până în anul 2025.” Crede că în România, pentru a face mai mulţi paşi în această direcţie, au nevoie de susţinerea societăţii, precum şi a politicienilor: „Nu putem face aceste lucruri singuri - trebuie ca oamenii să înţeleagă despre ceea ce vorbim şi să ne ajute să transmitem acest mesaj tuturor oamenilor care fumează încă ţigări obişnuite - cred că este spre binele societăţii şi nu ne referim neapărat doar la IQOS, pot folosi şi alte produse ale competitorilor sau ţigarete electronice, dar cred că este important ca decidenţii dintr-o ţară precum România să susţină strategia noastră - cu cât mai repede se va întâmpla acest lucru, cu atât accelerarea va fi posibilă şi putem avea obiectivul unei ţări fără fum în 10-15 ani”.

În ultimii 3-4 ani, Philip Morris International a investit în fabrica din Otopeni mai mult de 500 de milioane de euro – aceasta fiind una dintre cele 6 fabrici unde sunt fabricate produse din tutun cu potenţial de risc redus. „Investiţiile continuă pentru că noi continuăm să digitalizăm infrastructura şi să facem fabrica mai sustenabilă - vrem ca aceasta să fie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2023 - ţintim deja zero deşeuri - fabrica va fi în continuare centrală pentru investiţiile noastre.” Investesc însă, de asemenea, şi în infrastructura comercială - în digitalizare şi retail pentru a accelera această schimbare, de la ţigarete, înspre alternative mai bune. „Fabrica de aici deserveşte 40 de pieţe, prin urmare este un jucător important pentru exporturile ţării.”

Înainte de a veni în România, Daniel Cuevas a lucrat vreme de şapte ani în Italia, iar principala misiune pe care a avut acolo a fost tocmai dezvoltarea IQOS, în contextul în care Italia a fost prima piaţă la nivel mondial, alături de Japonia, unde au lăsat acest produs, în decembrie 2014.

După câteva luni petrecute în România, Cuevas observă elemente comune cu pieţele unde a lucrat anterior, dincolo de strategia legată de produsele companiei. „Atunci când vorbesc cu oamenii de aici, din România, simt că vorbesc cu oameni latini, ceea ce este foarte confortabil pentru mine, mă face să mă simt ca acasă, în Italia sau Spania.” Iar în ceea ce priveşte Bucureştiul, de asemenea, nu găseşte foarte multe diferenţe aici faţă de celelalte oraşe europene unde a trăit şi îi pare rău că această situaţie pandemică nu îi permite să se bucure atât de mult pe cât şi-ar dori de adevărata viaţă de aici. „Cred că este un oraş foarte european, este la fel ca orice alt oraş - singura diferenţă pe care o văd între Roma, Madrid şi alte oraşe este că aici nu vezi prea multe magazine stradale, ci mai multe centre comerciale.”

Din parcursul profesional al lui Daniel Cuevas nu au lipsit ofertele de job din partea altor companii - şi nu au fost deloc puţine – a primit vreo 12-15 de astfel de propuneri: „Principalul motiv pentru care nu am acceptat acele roluri a fost că mă simţeam bine aici, mă bucur de cariera mea de aici, am primit constant noi provocări şi mi-a plăcut să le depăşesc”. A fost deschis şi a mers chiar la interviuri, însă decizia finală a fost de fiecare dată să rămână în cadrul acestei companii. „Când eşti super fericit într-o companie şi te bucuri de ceea ce faci şi de felul în care o faci, o mică modificare de salariu nu este atât de importantă. Ne simţim bine, avem o misiune, un mare scop, aşadar nu este atât de uşor să las totul în urmă.”

Nu ar da jobul actual nici pentru rolul la care visa în copilărie, cel de jurnalist de război şi nici măcar pentru cel de preşedinte al echipei sale preferate de fotbal, Atlético Madrid. „Să fii preşedintele Atlético este unul dintre cele mai complexe roluri pe care le poate avea cineva şi nu este unul plin de satisfacţii - este un job în care oamenii sunt supăraţi pe tine fiindcă nu câştigi meciuri, nu mi-ar plăcea”. Rolul de fan este uşor diferit: „Să fii fanul acestei echipe este un fel de a fi care înseamnă că nu renunţi niciodată, eşti mereu acolo, dacă trebuie să aştepţi 20 de ani pentru a reuşi, faci asta”.

Daniel Cuevas subliniază că cele mai bune cuvinte pentru a-şi descrie cariera sunt: „Schimbare şi provocare”: „Dacă ne uităm la toate rolurile pe care le-am avut, acelea au implicat mereu schimbări - ceea ce mă motivează în viaţă este să depăşesc provocările”. La fel cum, poate, a depăşit provocarea primei lecţii de navigaţie cu bunicul său, învingându-şi frica în furtună.

Sfaturi pentru tinerii aflaţi la început de carieră:

1. Fiţi cu adevărat sinceri cu voi înşivă.

2. Trebuie să îţi placă ceea ce faci, să te simţi bine în activitatea profesională, să fii pasionat de acel rol.

3. Fii curios, pune întrebări constant, vorbeşte, nu fi timid.

4. Nu te opri niciodată din învăţat, investeşte în tine însuţi, chiar dacă firma pentru care lucrezi nu investeşte în tine. Abilităţi precum vorbitul în public sau altele pot fi îmbunătăţite constant.

5. Investeşte în oamenii din jurul tău, nu uita că nu eşti singur. Investiţiile făcute în oamenii din jurul tău reprezintă unele dintre cele mai bune investiţii pe care le poţi face fiindcă ei vor fi mereu acolo să te ajute atunci când este nevoie.

6. Fii flexibil şi agil - pandemia aceasta ne-a dovedit că trecem printr-o perioadă de schimbări constante - tot timpul trebuie să fim flexibili, agili, să nu ne fie frică de provocarea status quo-ului. Să fii unul dintre acceleratorii schimbării este mai bine decât să fii dus de valul schimbării.

7. Fii orientat înspre consumator, consumer centric, nu uita că şeful tău adevărat nu este cel care îţi este superior în funcţie, ci adevăraţii şefi sunt consumatorii.

8. Lucrează pentru companii cu un scop măreţ, cu o viziune importantă, nu doar pentru businessuri profitabile.

9. Nu face compromisuri referitoare la cine eşti, din punctul de vedere al standardelor etice.

10. Ţine minte întotdeauna că totul este despre echipă - nu despre tine sau despre cei mai buni indivizi - ci despre echipă - aceasta va fi mereu superioară indivizilor.