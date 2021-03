Capitala Chinei lovită de furtunile de nisip. Mai multe persoane au murit şi alte 80 sunt date dispărute

Beijingul şi alte oraşe din nordul Chinei au fost lovite de o puternică furtună de nisip. Un strat subţire de nisip a cuprins capitala Chinei, iar cerul s-a colorat în portocaliu.

A fost cea mai mare furtună de nisip din ultimii zece ani, în condiţiile în care fenomenul este unul obişnuit în zonă, mai ales în lunile martie şi aprilie.

Sute de zboruri au fost anulate, iar indicele calităţii aerului a atins un nivel maxim.

Nivelul de particule fine a a ajuns chiar la 8.000 de micrograme pe metru cub în anumite zone.

Cel puţin şase persoane şi-au pierdut viaţa, iar peste 80 sunt date dispărute.

Anual, aproape un milion de tone de nisip spulberat din deşertul Gobi sunt aduse de vânt în diferite regiuni din China.

Pentru a împiedica fenomenul, guvernul chinez a demarat mai multe programe de împădurire, reuşind astfel să mai reducă din numărul dezastrelor naturale.

Beijing and other parts of northern China hit by biggest sandstorm in 10 years; at least 6 dead, 81 missing in neighboring Mongolia pic.twitter.com/rlJa0stgRf

Authorities have issued an air pollution warning as #Beijing gets hit by major sandstorms with dust blowing in from Inner Mongolia.



Air quality in China's capital has surged to the worst level since 2017. More @climate: https://t.co/fHk8EDpNyr pic.twitter.com/PRONlAdLwA