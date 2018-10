Cătălin Rădulescu, ATAC la miniştrii ALDE: Au, probabil, un interes paralel/ Replică tăioasă din partea unui lider ALDE: Cocoşelul ăsta de Argeş să ne lase, nu e reprezentativ

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că este „foarte supărat” pe ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, că ministrul Justiţiei susţinut de ALDE nu a făcut ce trebuia să facă şi că ministrul de Externe întârzie cu rechemarea ambasadorului George Maior. În replică, vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, după ce deputatul PSD Cătălin Rădulescu l-a acuzat că a lăsat „să se distrugă Arpechim”, că deputatului i-a fost frică să discute cu sindicaliştii, motiv pentru „cocoşelul de Argeş” ar trebui să se abţină pe acest subiect.

Cătălin Rădulescu a afirmat despre ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, că avea în fişa postului să se ocupe de elaborarea legilor justiţiei, nu parlamentarii.

„Dacă ne uităm în fişa de post a ministrului Justiţiei. În funcţie de fişa de post şi de acest parcurs se fac şi evaluarea. Ministrul Justiţiei avea în fişa postului să facă legile justiţiei la minister, dânsul trebuia să le facă, cu Guvernul, nu Parlamentul României. A făcut legile justiţiei? Nu le-a făcut, corect? Tot în fişa dânsului era că trebuie să facă Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. A trebuit să le facem noi, dânsul nu s-a implicat. Deci dl ministru al Justiţiei, cu tot respectul şi prietenia, în afară de a face două revocari ca să fie aşa, de imagine, nu a făcut ceea ce trebuia să facă. Legea amnistiei văd că nu o face, deşi e necesară să faci o reparaţie morală faţă de oamenii care au suferit şi care au fost condamnaţi nevinovaţi”, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, deputatul PSD Cătălin Rădulescu.

El i-a transmis şi vicepreşedintelui ALDE Andrei Gerea să nu se mai implice în discuţiile despre justiţie, cu referire la faptul că Gerea a apreciat că e bine că legislaţia în domeniul justiţiei nu s-a făcut la Guvern, ci în Parlament.

„Dl Gerea, mare specialist în toate, când a fost ministrul Economiei nu a făcut nimic, acest coleg argeşean ca şi mine şi-a permis când era ministru să lase să se distrugă Arpechim, unde erau vreo 5.000 de oameni, da? Nu mai spun de Oltchim. Nu are nicio realizare, decât realizări negative. Să ne lase în pace cu filosofiile dânsului de mare specialist în anumite domenii. În justiţie nu se pricepe absolut deloc şi să îşi vadă de treaba lui”, a adăugat Rădulescu.

Acesta a spus că PSD trebuie să le „arate obrazul” celor de la ALDE şi a apreciat că partenerii de coaliţie conduşi de Călin Popescu Tăriceanu „au, probabil, un interes paralel”.

„Până acum, de când suntem în coaliţie cu ei, mereu am fost la Preşedintele României şi peste tot împreună. E prima dată când au mers separat. Să nu ne atragă nouă atenţia şi să nu ne arate nouă obrazul ALDE, pentru că nu au de ce. Noi trebuie să le arătăm lor, pentru că au început să facă aceste chestiuni, ei ne-au prelungit cu legea offshore-ului, ei tot l-au susţinut pe dl Toader deşi e locul PSD. Noi nu ne-am băgat să discutăm de miniştrii ALDE că am înţeles că toţi sunt extraordinari. Dacă tot sunt buni şi extraordinari, oare de ce ministrul de Externe nu a propus rechemarea şi face o evaluare de atâta timp de parcă ar căuta motive. Dacă citea numai cine a semnat protocoalele astea şi-l vedea pe Maior cred că era cel mai important motiv. Toate chestiile astea la un loc ne arată nouă că au, probabil, un interes paralel, un alt interes faţă de cel pe care îl avem noi în coaliţie”, a indicat social-democratul.

Rădulescu a menţionat că este foarte supărat pe ministrul Mediului şi a acuzat-o pe Graţiela Gavrilescu că din cauza ei România plăteşte amenzi.

„Pe dna Gavrilescu eu sunt foarte supărat, din două motive. Nu a dat avizul de un an de zile pentru autostrada Piteşti-Sibiu, nu putem să facem autostrada din cauza ei. Sunt licitaţiile făcute şi dânsa de un an de zile se scârmă unde s-o fi scârmând şi nu dă autorizaţie de mediu, păi e normal să fie aşa? Noi am început să plătim amenzi, Comisia Europeană ne-a spus că suntem în infringement cu gropile de gunoi. Aceste gropi de gunoi, pe programul Comisiei Europene, ar fi trebuit ca 20% iniţial, acum s-a ajuns la 40% din gunoi să fie reciclat, să nu îl mai arunci în groapa de gunoi. Doamna cred că are alt interes că dacă am ajuns noi românii să plătim amenzi din cauză că ministerul Mediului nu-şi face treaba şi nu s-a ocupat de lucrul ăsta. Deci miniştrii să fie evaluaţi corespunzători de către partide, nu pe unii miniştri să îi ţii pentru că vrei tu să îi ţii”, a precizat social-democratul.

Gerea (ALDE), despre Rădulescu: Cocoşelul ăsta de Argeş să ne lase, nu e reprezentativ în PSD

Vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, după ce deputatul PSD Cătălin Rădulescu l-a acuzat că a lăsat „să se distrugă Arpechim”, că deputatului i-a fost frică să discute cu sindicaliştii, motiv pentru „cocoşelul de Argeş” ar trebui să se abţină pe acest subiect.



„Cum să spun, <Mitralieră> nu prea merită multe replici, dar dacă a adoptat discursul PDL-ist legat de Arpechim. Îi aduc aminte că atunci când eu m-am dus să mă văd cu sindicaliştii de la Arpechim, el stătea pe la colţul clădirii că nu avea curaj să vină în mijlocul lor. Aşa că să ne lase cocoşelul ăsta de Argeş cu atâtea declaraţii, că el nu s-a remarcat cu nimic până acum, deci nu are rost să ne inflamăm prea tare în ceea ce îl priveşte. Nu este un element reprezentativ din PSD”, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, vicepreşedintele PSD Andrei Gerea.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu i-a transmis, vineri, vicepreşedintelui ALDE Andrei Gerea, într-o declaraţie pentru MEDIAFAX, să nu se mai implice în discuţiile despre justiţie, cu referire la faptul că Gerea a apreciat că e bine că legislaţia în domeniul justiţiei nu s-a făcut la Guvern, ci în Parlament.

„Dl Gerea, mare specialist în toate, când a fost ministrul Economiei nu a făcut nimic, acest coleg argeşean ca şi mine şi-a permis când era ministru să lase să se distrugă Arpechim, unde erau vreo 5.000 de oameni, da? Nu mai spun de Oltchim. Nu are nicio realizare, decât realizări negative. Să ne lase în pace cu filosofiile dânsului de mare specialist în anumite domenii. În justiţie nu se pricepe absolut deloc şi să îşi vadă de treaba lui”, a spus deputatul PSD.

Rădulescu şi Gerea sunt deputaţi de Argeş.

Vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea l-a contrazis, joi, pe deputatul PSD Florin Iordache, după ce acesta a susţinut că modificarea legilor Justiţiei trebuia asumată de Ministerul Justiţiei, nu de Legislativ. Potrivit lui Gerea, Parlamentul trebuie să fie locul unde se dezbat legile.

