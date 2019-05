Cimitirul din Valea Uzului | Kelemen Hunor: UDMR va avea un text la moţiunea de cenzură. E o condiţie dacă cineva vrea voturile noastre

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că Uniunea va avea un text la moţiunea de cenzură care va fi depusă de Opoziţie, aceasta fiind o condiţie pentru ca Uniunea să aibă o contribuţie la o eventuală cădere a Guvernului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Kelemen Hunor a declarat, joi, la Cluj-Napoca, într-o conferinţă de presă la finalul Consiliul Permanent al UDMR care a efectuat o analiză a alegerilor europarlamentare, că acest text va cuprinde, printre altele, şi referiri la soluţionarea situaţiei Cimitirului Eroilor din Valea Uzului.

„În momentul în care vor veni cu o moţiune de cenzură, putem discuta textul, vom avea şi noi un text la moţiunea lor de cenzură, dacă ne vor căuta, dacă vor să discutăm. De fiecare dată vrem să discutăm tabloul general, pentru că e vorba de ţară, de acţiuni pe termen mediu şi lung. E nevoie să ştim ce majoritate va susţine un premier. Am discutat cu liderii USR şi PNL, şi am spus că orice discuţie este posibilă, dar să fie serioasă, suntem pregătiţi să discutăm cu oricine. (...) Nu au fost discuţii aprofundate, dar am spus că atunci când ei au un text de moţiune de cenzură şi ne vor căuta, noi suntem deschişi şi vom propune şi noi un text la acel text. E normal să facem acest lucru, vom vedea subiectele, depinde şi de abordarea, de ce natură va fi. E o condiţie să avem şi noi o contribuţie dacă cineva solicită voturile noastre”, a spus Kelemen.

Întrebat de corespondentul MEDIAFAX dacă în textul UDMR vor fi şi referiri la soluţionarea situaţiei Cimitirului Eroilor din Valea Uzului, liderul Uniunii a răspuns „absolut da, categoric”.

Kelemen Hunor a precizat că are citate cu lideri ai opoziţiei care spuneau în timpul campaniei electorale că nu vor colabora cu UDMR în nicio situaţie, dar în urmă cu două zile aceştia au fost primii care l-au căutat pentru a obţine voturile Uniunii la moţiunea de cenzură.

„Le-am spus, acum decideţi-vă cum e, acum două săptămâni aţi zis că nu. Asta e colaborare când cereţi voturile noastre sau nu e colaborare? E o decizie importantă”, a mai spus Kelemen Hunor.

Despre voturile obţinute de UDMR în afara Transilvaniei

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că voturile obţinute de UDMR în afara Transilvaniei nu sunt o noutate, spunând că, de 30 de ani, de fiecare dată, Uniunea a primit voturi în Vechiul Regat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Kelemen Hunor a declarat, joi, la Cluj-Napoca, într-o conferinţă de presă la finalul Consiliul Permanent al UDMR care a efectuat o analiză a alegerilor europarlamentare, că lumea trebuie să ştie că Uniunea are organizaţii în multe judeţe, în Bucureşti, dar şi în Bacău, Suceava, Constanţa, Galaţi, Vaslui, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi.

„În ultima perioadă au apărut câteva chestiuni pe care e bine să le lămurim. E vorba de voturile obţinute în Vechiul Regat de către UDMR. Parcă noi în 30 de ani niciodată nu am fi primit niciun vot acolo, lumea se comportă în acest fel şi pe mine mă miră acest lucru. De 30 de ani, de fiecare dată, noi primim voturi în Vechiul Regat, mai mult sau mai puţin, şi lumea trebuie să ştie că avem organizaţii în multe judeţe. Avem în Bucureşti, avem în Bacău, acolo trăiesc comunităţi mai importante, avem în mai multe judeţe - Suceava, Constanţa, Galaţi, Vaslui, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi. Avem şi un deputat de Constanţa, am avut şi un deputat de Vâlcea, am avut deputat de Bucureşti mai demult şi, de fiecare dată, şi la parlamentare, noi din aceste voturi adunate dincolo de Carpaţi, din Vechiul Regat, de obicei am obţinut un mandat de deputat sau mandat de senator. Nu este o noutate, cei care se miră acum bineînţeles ori nu ştiau acest lucru, ori doar vor să manipuleze opinia publică”, a declarat Kelemen.

Acesta a subliniat că în 2014 când a fost candidatul UDMR la prezidenţiale a obţinut 26.000 de voturi, iar după europarlamentare Uniunea a primit 28.000 de voturi din afara Transilvaniei, cu 2.000 de voturi mai mult decât în urmă cu 5 ani.

„Nu ştiu care este problema şi de ce miră unii că am obţinut aceste voturi. Eu am observat că atunci când voturile maghiarilor se duc către partidele româneşti, toată lumea consideră că este un lucru firesc – moral, politic, legal. Dar când, eventual, românii votează cu noi, toată lumea spune că este imoral, ilegal, că nu e bine. Adică nu înţeleg această abordare, care este foarte periculoasă, nu vreau să o etichetez în niciun fel. Tot ei sunt cei care de obicei ne acuză că nu suntem deschişi către populaţia românească, că nu avem mesaje pentru populaţia românească şi că nu primim sprijin din partea românilor la diferite scrutinuri. Din acest punct de vedere, ceea ce am făcut noi - am avut mesaje, am încercat sa fim prezenţi în toate judeţele ţării, am pus responsabili în secţiile de votare”, a explicat preşedintele UDMR.

Kelemen a precizat că alegerile sunt „o stradă cu două sensuri”, astfel încât şi românii votează cu UDMR, şi maghiarii votează cu partidele româneşti.

„Noi am vrea să avem şi mai multe voturi din partea românilor, pentru că UDMR este o organizaţie serioasă care se ocupă şi de problemele generale ale societăţii, nu numai cu cele specifice minorităţii maghiare. Să nu fim ipocriţi când numărăm voturile şi ne mirăm că mai sunt şi români care votează cu noi”, a conchis acesta.

Liderul Uniunii consideră că rezultatul obţinut de UDMR la alegerile europarlamentare este unul „bun”, apreciind că maghiarii au înţeles miza alegerilor. UDMR a obţinut peste 472.000 de voturi astfel că va avea în PE doi reprezentanţi, Winkler Iuliu şi Vincze Lorant.

