„Nu am avut o întâlnire, ci o discuţie telefonică cu dl. Simion. Nu am avut o întâlnire personală cu dl. Simion. Am avut o discuţie cu un viitor coleg în Parlamentul României”, relatează Marcel Ciolacu.

Întrebat cine a provocat discuţia, liderul Partidului Social Democrat a spus: „Ne-am contactat unul pe altul. Am avut o discuţie, ne-am făcut rost de telefoanele unul celuilalt”.

De asemenea, el spune că nu a avut discuţii pentru crearea de majorităţi cu liderii politici.

Potrivit informaţiilor Gândul.ro, preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, a avut o discuţie cu preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu. În fotografiile prezentate de publicaţie apare şi preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.