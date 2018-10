Coletul cu bombă, primit de George Soros la reşedinţa sa din New York. Fundaţia care îl reprezintă pe miliardar denunţă "retorica urii"

"Politica urii care domină discursul nostru astăzi în SUA şi în atâtea ţări din întreaga lume generează extremism şi violenţă", au transmis reprezentanţii Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă într-un comunicat.

"În acest climat de frică, minciuni şi autoritarism în creştere, doar exprimarea opiniilor tale poate atrage ameninţări cu moartea", se mai arată în comunicat.

"Cuvintele au consecinţe şi avem o responsabilitate colectivă de a crea o modalitate mai civilă de a discuta despre diferenţele noastre politice", a transmis Fundaţia în comunicatul de marţi.

"Respectul pentru o diversitate de opinii este fundamental pentru deschiderea societăţii şi aceasta este lucrarea pentru care George Soros şi-a dedicat vieţa. Politica noastră ar trebui să fie mai mult despre ceea ce suntem noi şi nu pe cine urâm".

Poliţia din Bedford, New York, o suburbie la 80 de kilometri nord de New York, din Westchester County, a confirmat că au fost chemaţi la o reşedinţă la ora 15:45, luni, în legătură cu un pachet suspect găsit în căsuţa poştală. Un angajat a deschis pachetul şi a găsit ceea ce părea a fi o bomba. Poliţia a declarat că angajatul a pus-o într-o zonă împădurită înainte de a le apela. Echipa de bombe a explodat dispozitivul.

Soros nu era acasă la ora respectivă, potrivit New York Times.

Ancheta a fost predată grupului operativ pentru terorism comun al FBI.

Un imigrant din Ungaria, Soros şi-a început cariera în New York în anii 1950 şi a devenit faimos ca manager de fonduri de hedging în 1992, compensând un miliard de dolari dintr-un pariu că Marea Britanie va fi obligată să devalorizeze lira.

A bomb was sent to the home of billionaire Democratic donor George Soros — the explosive was removed and nobody was injured pic.twitter.com/CJQ75WF8ws