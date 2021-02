Companiile aeriene trec cheltuilelile pentru emisiile de dioxid de carbon în contul clienţilor. Emisiile de carbon din partea aeronavelor au crescut cu 140% în ultimele două decenii. Air France şi KLM lansează un program pentru clienţii Corporate prin care invită companiile să contribuie la reducerea emisiilor de CO2.

„Prin contribuţia lor, clienţii noştri corporate vor fi partenerii de mâine într-o tranziţie energetică care poate fi pe deplin în conformitate cu politica lor de călătorie mai responsabilă din punct de vedere ecologic”, a declarat Henri de Peyrelongue, vicepreşedinte Air France – KLM.

Wizz le propune direct clientilor sa plătească pentru cât CO2 a emanat cursa lor. Ei pot face asta voluntar din aplicaţie. După ce au plătit, primesc în schimb un certificat, care recunoaşte emisiile compensate.

Oana Petrescu, CEO Blue Air spune că le-a propus clienţilor din România să achite dioxidul de carbon pe care l-a emanat călătoria lor, dar fără succes.

„Noi deocamdată nu facem acest lucru. Am testat acum un an – doi, nu am văzut interes din partea pasagerilor. Pe de-o parte piloţii se asigură că zboară în cel mai economic mod posibil, pe de altă parte, tehnicienii se asigură că aeronavele sunt bine întreţinute astfel încât să nu existe consumuri suplimenatre nenecesare. Blue Air îşi doreşte să înlocuiască întreaga flotă cu aeronave de nouă generaţie”, a spus Oana Petrescu, CEO Blue Air.

Emisiile de CO2 emanate de aeronave reprezintă 2,6% din total. Alin Tănase este coordonator Green Peace România şi crede că soluţia pentru reducerea emisiilor este un număr mai mic de călătorii. Are dreptate, pentru că zborurile au scăzut cu peste 70% anul trecut şi emisiile emanate sunt mai puţine. Blue Air a emanat în 2019 480 de mii de tone de CO2 în aer, iar în 2020, doar 150.000 de tone, o scădere de 69%.

„Emisiile de transport sunt în creştere. E singurul sector din Europa cu emisii în creştere. Sectorul industrial a scăzut. Soluţia pe care noi o propunem este una naturală. Pădurile sunt cea mai bună soluţie pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Ele absorb dioxidul de carbon, asta fac... este un rezervor de carbon”, a precizat Alin Tănase, coordonator Green Peace România.