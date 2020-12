„Concert pentru libertate”, regalul muzical cu Alexandru Tomescu şi Sînziana Mircea, cadoul oferit de Qreator by IQOS comunităţii online

Un an complicat şi provocator, un an greu, aşa cum a fost 2020 perceput de întreaga lume, s-a bucurat de o încheiere care ne face să fim optimişti: un concert superb susţinut de violonistul Alexandru Tomescu şi pianista Sînziana Mircea. Acesta poate fi vizionat în continuare pe pagina de Facebook Qreator by IQOS.

Cu acest concert, Qreator by IQOS încheie seria evenimentelor live pe care le-a oferit încă de la începutul pandemiei publicului de acasă, căruia i-a adus aproape, prin intermediul tehnologiei, spectacole de teatru, concerte, talk-uri, toate live, care să le ofere inspiraţie şi să-i ajute să depăşească acest an dificil.

Concert pentru libertate este un cadou oferit de sărbători românilor de Qreator by IQOS şi de cei doi artişti celebri, precum şi o invitaţie de a privi cu bucurie şi speranţă spre viitor. Publicul a primit cu entuziasm reprezentaţia oferită, iar sutele de comentarii şi reacţii pline de bucurie ale oamenilor care au urmărit virtual acordurile viorii şi ale pianului din Vila Oromolu, au arătat cât de potrivit şi necesar este un astfel de moment pentru ei.

Vedeta concertului a fost cea mai cunoscută şi apreciată lucrare a lui Ludwig Van Beethoven, Simfonia a IX-a, compusă când acesta îşi pierduse deja auzul. „Oda bucuriei”, aşa cumeste cunoscută publicului,este lucrarea din care a fost extras Imnul Europei şia fost creată pentru a transpune în muzică versurile poeziei „Odă bucuriei”, scrisă deFriedrich von Schiller în 1785. Alături de Alexandru Tomescu, în spaţiul Qreator by IQOS, a fost prezentă şi pianista Sînziana Mircea, care l-a acompaniat pe toată durata concertului şi împreună cu care a interpretat, în premieră, o adaptare pentru vioară şi pian a lucrării lui Ludwig Van Beethoven.

Anul acesta, violonistul Alexandru Tomescu a mai susţinut un concert live la Qreator by IQOS, în luna iunie, în cadrul seriei Qreator – Home Together Edition. Concertul respectiv încă se bucură de atenţie, fiind vizionat de câteva zeci de mii de români şi poate fi revăzut aici.

Alexandru Tomescu a cântat pe cele mai renumite şi râvnite scene de concert: Carnegie Hall (New York), Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), Théâtre des Champs Elysées (Paris), Great Hall of the Moscow Conservatory sau Concertgebouw (Amsterdam). Pentru virtuozitatea lui, a câştigat dreptul de a cânta pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, aparţinând statului român. Atunci, a promis că îi va face sunetul auzit de către toţi românii.De la debutul său din 1985, a susţinut peste 200 de concerte şi recitaluri în 26 de ţări, şi a câştigat numeroase premii naţionale şi internaţionale la festivalurile de muzică clasică (Marguerite Long – Jacques Thibaud, George Enescu, Paganini şi Sarasat).

Sînziana Mircea este prima pianistă din România care a primit titlul Young Steinway Artist, atribuit celor mai promiţătoare talente din întreaga lume. A debutat la 7 ani pe scena Ateneului Român. În 2016, când debuta pe scena Carnegie Hall, spectacolul ei a fost sold out, iar publicul american a ovaţionat-o minute în şir. A încântat mii de oameni pe scene importante: Carnegie Hall, Stockholm Philharmonic, Tallinn Philharmonic, Harvard Club New York, London Steinway Hall, Tokyo Steinway Hall, Sapporo Concert Hall, Nanjing Arts Center, Harbin Concert Hall.

Qreator by IQOS face parte din viziunea brand-ului IQOS de a susţine sectorul creativ din România. Situat în Bucureşti, în B-dul Aviatorilor 8A, Qreator by IQOS este unul dintre cei mai activi promotori ai creativităţii din zona culturală bucureşteană. Prin proiectele pe care le organizează sau le găzduieşte, Qreator by IQOS facilitează creativitatea în toate formele ei şi susţine dezbaterea între actorii culturali.