Cum reacţionează tour operatorii din România faţă de declinul Thomas Cook, prima agenţie de turism din lume

Consultantul în turism, Răzvan Paşcu, pune falimentul Thomas Cook pe seama managementului defectuos care nu s-a adaptat la vremurile actuale în care primează tranzacţiile online. “Nu Brexitul este de vină pentru falimentul Thomas Cook, ci managementul care nu a ştiut să se adapteze noilor vremuri”, a declarant Răzvan Pascu pentru MEDIAFAX, invocând ambiţia companiei de a funcţiona prin spaţii mari deschise pe străzi şi bulevarde celebre.

“În perioada când toata lumea se îndreaptă spre online şi toate investiţiile marilor companii merg în această directie, Thomas Cook avea înca spaţii foarte mari la strazi şi bulevarde mari, cu mulţi angajati, practic tipul acela de turism care începe sa dispară. Deciziile de management au fost greşite, si asta se intamplă de mult timp, nu doar acum”, a mai afirmat consultantul în turism.

“Chinezii care deţin şi Club Med au vrut sa îi salveze financiar, însa creditorii au cerut mai mulţi bani ca garantie. Acum puţin timp au investit şi o companie din Turcia în Thomas Cook, gândindu-se ca vor reuşi să faca un parteneriat pentru britanicii care merg la all-inclusive în Turcia. Ultima capitalizare bursieră de vineri dădea compania Thomas Cook la o valoare de până în 60 milioane de lire, o scădere de peste 95% faţă de timpurile de glorie”, a mai explicat Răzvan Paşcu pe marginea declinului Thomas Cook.

Şi Alin Burcea, CEO-ul agenţiei de turism Paralela 45 crede că prăbuşirea Thomas Cook este urmarea managementului defectuos şi a faptului că firma nu s-a adaptat erei internetului, preferând să păstreze multe reprezentanţe fizice. „A fost o problemă de costuri şi de neadaptare la vremurile moderne. Industria turismului din România s-a adaptat mai repede, poate nu avem autostrăzi ca în Vest dar tehnologiile le preluăm rapid”, spune Alin Burcea.

Căderea Thomas Cook nu poate afecta un număr prea mare de turişti români, în condiţiile în care firma nu era prezentă pe plan local, spune Burcea. „Sunt prezente TUI, Dertour sau Nekermann, dar Thomas Cook nu era prezentă în România. Nu exclud să fie 10 – 15 turişti afectaţi, şi pot să existe agenţii locale care să vândă online pentru Thomas Cook, dar nu pot fi decât cazuri izolate”, a apreciat omul de afaceri.

