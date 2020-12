Dan Zaharia îţi spune cum e posibilă incluziunea socială prin IT

Incluziunea socială este o problemă pe care autorităţile din România nu se grăbesc să o rezolve. Iau însă atitudine cei din domeniul privat. Fundaţia Orange, împreună cu Fab Lab Iaşi au deschis primul cetru Solidarity Fab Lab din România. Timp de 1 an, 90 de tineri defavorizaţi, din judeţul Iaşi, cu vârste cuprinse între 16 şi 25 vor învăţa să folosească uneltele digitale: imprimantă 3D, laser sau vinyl cutterul. Constantin Isăchioaea are 32 de ani, lucrează la o firmă IT din Iaşi şi este unul dintre mentorii copiilor. El îţi spune că cei 90 de tineri vor fi împarţiţi în grupe şi fiecare va face cursuri câte 2 luni.

”În cursul de astăzi vom începe cu partea de proiectare 2D. Veţi pleca acasă cu un bec personalizat de voi”.

Constantin Isăchioaea, mentor, a precizat:” E important să-şi dea seama că pot începe alături de noi în zona proiectării 2D,3D şi apoi să-şi caute un job online. Îţi va permite ca acum în pandemie să rămâi acasă să lucrezi pentru companii. Ar fi proiectant, partea de programare”.

Dan Zaharia, fondator FabLab Iaşi îţi spune că acest proiect se desfăşoară în 19 ţări din Europa, Africa şi Orientul Mijlociu. Proiectul a primit o finanţare de 50.000 euro. Dumitru are 17 ani şi locuieşte într-un sat aflat la 10 km de Iaşi. El îşi doreşte o carieră în IT, pentru că e un domeniu stabil.

Dumitru Cristian Amihăesei, a spus:” Eu nu ştiu prea multe lucruri despre IT şi pot veni aici să învăţ. În viitor totul depinde de tehnologie şi e important să ştim cât mai multe.Fratele meu este pe IT, mă învaţă şi el lucruri noi. Fratele meu lucrează de acasă în această perioadă, dacă eşti în IT. Se fac interviuri de acasă, nu mergi neapărat la birou”.

Dan Zaharia, fondator FabLab Iaşi, a precizat:” Vrem să le schimbăm destinul, să le dăm o şansă să vadă cât de minunată e tehnologia. Avem o problemă a angajabilităţii al tinerilor din această categorie de vârstă. Vrem să-i pregătim astfel ca atunci când accesează programe de internship, sau se angajează să fie deja pregătiţi pentru echipamentele care se folosesc în fabrici şi companii de înaltă tehnologie”.