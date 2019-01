Data la care Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană a fost reiterată de premierul Theresa May

Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 29 martie, a reiterat miercuri premierul britanic Theresa May, eliminând orice posibilitate ca Articolul 50 să fie prelungit, relatează site-ul cotidianului The New York Times.

1761 afişări