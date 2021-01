Elon Musk a descoperit ”radarul de mincinoşi”. Ce tehnică foloseşte pentru a descoperi dacă cineva minte

Peste tot se caută oameni buni în profesie, dedicaţi şi cinstiţi. Dar cum îi recunoaşte angajatorul la un interviu?

Elon Musk îşi dezvăluie trucul. El spune că studiile, educaţia sau facultăţile pe care le-a făcut nu ar cântări greu în ochii săi. El este interesat de ce ştie să facă candidatul. Aşa că, îşi provoacă posibilii viitori angajaţi să îi povestească cum au rezolvat cea mai dificilă situaţia de la locul de muncă.

Musk se bazează pe faptul că un mincinos niciodată nu va putea pe moment să detalieze rezolvarea.

Tehnica lui se confirmă ştiinţific că este eficientă. Un studiu publicat, în decembrie, în Journal of Applied Research in Memory and Cognition, spune că tehnica este bună şi pentru interogatoriile din procese.

Tehnica este numită „Gestionarea informaţiilor asimetrice”, conform CNBC. Cu cât cineva este dispus să dea mai multe detalii în care nu se încurcă, este posibil să spună adevărul. Mincinoşii sunt zgârciţi în informaţii pentru a nu se da de gol.