Evaluarea Naţională 2020. Doi elevi din Gorj, surpriză de proporţii la note, după contestaţii: de la 2.25 la 7.90 şi de la 6 la 10

Doi dintre elevii buni la şcoală, din localitatea Bâlteni, Gorj, au trăit o adevărată dramă când au văzut notele primite la proba la Matematică, conform igj.ro.

O elevă a primit nota 6, iar colegul său, 2,25. Cei doi copii au făcut contestaţie. Lucrarea notată cu 6, a primit nota 10, iar cea cu 2,26 a fost notată cu 7,90.

Eleva are acum una dintre cele mai mari medii din judeţ la Evaluarea Naţională din acest an, după ce a primit nota 9,80 la Limba şi literatura română. Aceasta a avut un şoc când a văzut nota iniţială la Matematică şi a trebuit să ia pastile pentru a-şi reveni.

„Fetiţa chiar a avut un şoc şi părinţii i-au dat pastile de calmare. Din câte am înţeles, începuse să aibă o semipareză la gură. A venit fetiţa la contestaţii şi mi-a spus că a făcut absolut tot şi că nu are cum să ia mai puţin de 10. Are cea mai mare medie acum, din tot Centrul de evaluare al localităţii Bâlteni”, a precizat directorul Liceului Bâlteni, căruia îi este arondată Şcoala Gimnazială din satul Peşteana Jiu, Constantin Deaconescu.

Acesta a mai precizat că o asemenea greşeală este „neacceptat de mare”. „Eu i-aş da afară din învăţământ, dacă ar depinde de mine. Lucrările s-au corectat în alt judeţ”.

Părinţii celor doi elevi au fost revoltaţi în urma notelor greşite şi se gândesc să facă o petiţie către Ministerul Educaţiei.

Profesorii care au corectat greşit lucrările elevilor, cercetaţi

Lucrările elevilor din Gorj au fost corectate de către profesori din judeţul Dolj. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean Gorj, Dana Constantinescu, a precizat că instituţia va efectua cercetări în privinţa dascălilor corectori care au avut diferenţe de peste 1,5 puncte în urma corectării lucrărilor copiilor.