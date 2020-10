Fermă din Germania unde lucrează sute de români, în carantină

După ce în presa germană a apărut informaţia potrivit căreia muncitori de la o fermă din regiunea Dingolfing-Landau, Germania, au Covid, Consulatul General al României la München s-a autosesizat şi a făcut demersuri pentru a obţine informaţii suplimentare referitoare la cetăţenia, identitatea şi starea de sănătate a persoanelor afectate.

Potrivit informaţiilor preliminare comunicate de către reprezentanţii fermei reprezentanţilor Oficiului consular, autorităţile locale au dispus testarea întregului colectiv şi plasarea fermei în carantină.

Und wieder gibt es einen #Corona-Massenausbruch in Deutschland - diesmal in Niederbayern. Auf einem Gemüsebauernhof in #Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau. Dort haben sich mindestens 174 Erntehelfer mit dem Virus infiziert. pic.twitter.com/dXvhLFSs7J