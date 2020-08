Florărie pe bază de abonament. Cum se reinventează afacerile în vreme de epidemie

O florărie din capitală face abonamente la flori. Te-ai gândit vreodată cât de simplu ar fi să vină florile la tine acasă?

Ideea creativă a unei antreprenoare te ajută să economiseşti timp şi să te bucuri de atmosfera creată de florile primite.

"În fiecare săptămână să îi surprindem fie cu un alt aranjament fie cu un alt buchet într-o vaza ca să le aducem doza de natură in casele lor. “

"Am folosit doar flori romaneşti şi atunci am renăscut şi noi si producătorii, am gasit o altă variantă de a supravieţui. “

În urma surprizelor au venit şi cele mai neaşteptate reacţii:

Florăria livrează şi de Ziua Bujorului, însă de data aceasta, în semn de apreciere.

"Vrem să mergem la doamnele de la Spitalul de Boli Infecţioase de acolo şi să le ofer în semn de mulţumire pentru tot ceea ce au făcut în acestă perioadă, nişte bujori. “

Comenzile sunt pentru orice buchet de flori, preţul unui abonament pe săptămână porneşte de la 30 de Lei