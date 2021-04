Gândul: Investiţie imobiliară de aproape 11 milioane de euro, blocată de Nicuşor Dan

În acelaşi timp, a fost comandat şi un studiu istoric referitor la acele imobile, iar concluziile au fost acelea că nu au valoare de patrimoniu pentru a fi conservate, dar există ”elemente frumoase care ar merita păstrate” şi integrate în noul proiect imobiliar.

Investiţia în valoare de aproape 11 milioane de euro este blocată, însă, de primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, acesta susţinând – aşa cum spun reprezentanţii Homing Properties – că există ”suspiciuni de ilegalitate”, în pofida faptului că societatea a obţinut, pe parcursul a doi ani de zile, toate avizele şi autorizaţiile necesare (certificat de urbanism, autorizaţie de demolare, autorizaţie de construire etc.).

ÎN EXCLUSIVITATE pentru GÂNDUL.RO, Tomas Manjon – managing partner Homing Properties – consideră că Nicuşor Dan nu are nicio bază legală pentru a suspenda lucrările la acest proiect, numai că, pe data de 15 februarie 2021, acesta a transmis societăţii o adresă prin care a anunţat că suspendă certificatul de urbanism, autorizaţia de demolare şi autorizaţia de construire. GÂNDUL.RO a solicitat, totodată, puncte de vedere referitoare la acest blocaj din partea lui Ştefan Dumitraşcu – fost arhitect-şef al Capitalei – şi a avocatului Adrian Cuculis. Din păcate, toate încercările de a-l contacta pe Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, pentru a obţine şi explicaţiile sale s-au soldat, cel puţin până acum, cu un eşec.

Tomas Manjon spune că, iniţial, proiectul imobiliar a pornit la drum sub auspicii favorabile, chiar dacă au mai existat şi unele dificultăţi inerente, însă – pe parcursul anilor 2019 şi 2020 – toate avizele şi autorizaţiile au fost obţinute.

”Totul a mers bine, cu dificultăţile de rigoare, ca orice alt proiect, trebuie obţinute avizele şi toate autorizaţiile pentru a dezvolta un asemenea proiect. Noi le-am obţinut pe toate, pe parcursul anilor 2019-2020 şi, când am demarat lucrările de demolare, ne-am trezit cu o adresă de la domnul primar (n.red. – Nicuşor Dan) prin care ne-a anunţat că suspendă autorizaţia de demolare şi de construire, plus certificatul de urbanism, existând… puternice suspiciuni de ilegalitate, fără a ne da vreo explicaţie despre care sunt ele, fără să ne întrebe nimic”, dezvăluie Tomas Manjon.

”O justificare juridică puerilă”

Tomas Manjon îndreaptă acum un deget acuzator către primarul general al Capitalei şi spune că, dincolo de emiterea unei adrese care nu este semnată decât de acesta – fără a fi contrasemnată şi de secretarul Primăriei şi arhitectul-şef al Capitalei -, dialogul dintre cele două părţi a fost, practic inexistent.

Eventualele ”nereguli” pe care le reclamă Nicuşor Dan nu sunt explicate în motivarea deciziei de suspendare a lucrărilor, existând doar menţiunea că ”lipsesc informaţii” din certificatul de urbanism.

”Primăria, iniţial, nu a explicat nimic. Pur şi simplu a zis că sunt suspiciunile de ilegalitate. În cazul nostru, nu a explicat nimic, după care a spus, când s-a emis certificatul de urbanism, că nu ar fi complet şi că ar lipsi informaţii. Deşi a fost emisă autorizaţia de construire. Deşi a fost emis şi certificatul de urbanism şi nimeni, de la Departamentul Juridic sau Departamentul Urbanism din Primărie, nu a făcut un raport din care să reiasă că, uite, asta nu e bine, aici nu e bine… Consiliera personală a domnului primar a făcut acum, recent, pe data de 30 (n.red. – martie), o hârtie cu o justificare juridică puerilă”.

Tomas Manjon, managing partner Homing Properties: Orice intervenţie, fie demolare, fie construire, trebuie autorizată doar la Primăria Capitalei, nu la primăria de sector şi trebuie să obţii nişte avize speciale, cum este avizul de la Ministerul Culturii, lucru pe care l-am făcut. Dar, în afară de asta, o clădire care are o valoare specială poate fi declarată monument şi atunci nu poate fi demolată, trebuie conservată. Noi, când am cumpărat terenul, primul lucru pe care l-am făcut, ne-am adresat la Ministerul Culturii ca să îi întrebăm dacă vreuna dintre clădiri este monument sau este vizată să fie clasificată monument. Şi am avut răspunsul în scris, încă din 2018, prin care ni s-a comunicat negativ la ambele întrebări, adică nu este un monument acolo, nici nu urmează să fie declarată vreo clădire monument.

Primul răspuns primit de la Ministerul Culturii, în anul 2018

Nicuşor Dan: ”Lăsaţi aşa cum este, nu vrem să schimbăm”

