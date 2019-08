Incident pe aeroportul Shannon din Irlanda: Un avion civil folosit de trupele americane a luat foc înaintea decolării - FOTO

Aeroportul Shannon a transmis pe Twitter la ora locală 05:47 (ora României, 08:47) că toate operaţiunile de zbor au fost suspendate în urma unui incident. Toţi pasagerii şi membrii echipajului au fost evacuaţi de echipele de salvare, relatează postul RTE.

Controlorii de trafic aerian au observat flăcări şi fum provenind de la trenul de aterizare şi decolare al unui avion Boeing 767-300 al companiei Omni Air International, care în momentul respectiv se pregătea de decolare.

Potrivit companiei aeriene Omni Air International, avioanele sale transportă în mod regulat militari americani şi străini, cât şi familiile acestora.

Omni Air International a transmis pe Twitter că "informaţiile iniţiale indică faptul că pasagerii sau membrii echipajului nu au suferit răni grave".

Shannon Group, compania care deţine aeroportul, a comunicat că un pasager a primit îngrijiri medicale pentru o leziune minoră, potrivit publicaţiei The Irish Times.

