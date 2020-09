Ion Cristoiu: Klaus Iohannis a ţinut să arate în chip oficial că victoria lui Nicuşor Dan e a lui şi nu a USR-PLUS

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că prin întâlnirea de joi, de la Palatul Cotroceni cu Nicuşor Dan, candidatul PNL-USR-PLUS la Primăria Capitalei, preşedintele Klaus Iohannis transmite un semnal sistemului de se da peste cap pentru a-l face învingător pe "Candidatul Meu" şi că victoria acestuia va fi revendicată ca fiind a PNL, dar mai ales a şefului statului.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro

“Miercuri spre joi noaptea am postat pe cristoiublog.ro, la rubrica deja tradiţională, Gîndurile lui Cristoiu, comentariul intitulat Bătălia de la Bucureşti se duce între Klaus Iohannis şi Gabriela Firea şi nu - cum s-ar crede - între Nicuşor Dan şi Gabriela Firea. Cei ce nu vor fi făcut click pe titlu, pentru a accede la conţinut, vor fi crezut că-i vorba de o metaforă. Curioşii, dispuşi să vadă şi conţinutul, şi-au dat seama că titlul dezvăluia o realitate. O realitate stranie, nemaiîntîlnită nici măcar în democraţiile de hîrtie creponată din Caraibe, unde statul de drept ţine de lumea fantasmagorică din proza lui Gabriel Garcia Marquez. Pentru că doar într-o asemenea lume cu democraţie de faţadă, e posibil ca şeful statului să se angajeze într-o confruntare electorală pentru locale, mai precis să se coboare la nivelul de competitor al Gabrielei Firea.

Plecînd de la cele două conferinţe de presă ale lui Klaus Iohannis – cea din 23 septembrie 2020 şi cea din 16 septembrie 2020 -, de la cele scrise de Cozmin Guţă şi de Cristian Rizea, dar şi de la informaţiile pe care le deţineam, scriam că preşedintele folosise tribuna de la Cotroceni pentru a face campanie în favoarea lui Nicuşor Dan şi împotriva Gabrielei Firea.

Angajarea preşedintelui ca un mărunt chibiţ electoral într-o confruntare de nivelul unei localităţi era nu doar o încălcare gravă a Constituţiei (a cîta?!) dar şi o compromitere a celei mai înalte funcţii în stat prin coborîrea preşedintelui pe maidanul păruielilor moldo-valahe tipice unei campanii pentru locale. În ultima vreme, Nicuşor Dan fusese atacat de Gabriela Firea, prin dezvăluirea unor înregistrări care-l surprindeau apărînd pînă-n pînzele albe cu ghearele şi cu dinţii un reprezentant de seamă al mafiei imobiliare, care-şi ridicase ditamai cîrciuma într-un parc bucureştean. La această acuzaţie, reacţia lui Nicuşor Dan a fost firavă. Din motive care-mi scapă, în contrazicere cu pretenţia de a face un alt fel de politică, o politică a sincerităţii faţă de cetăţeni, Nicuşor Dan a pornit un contraatac împotriva Gabrielei Firea, acuzînd-o şi el de corupţie. Am scris la vremea respectivă că de la Nicuşor Dan, căruia i-am admirat independenţa, mă aşteptam la altceva decît la reacţia clişeu a politicianului vechi, gen Ba, p-a măti! În acel moment, i-a sărit în ajutor lui Nicuşor Dan nu atît Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloş, liderii partidelor care-l sprijină pe Nicuşor Dan, cît mai ales Klaus Iohannis. Cei trei au evitat să se angajeze prea tare de partea lui Nicuşor Dan în acest scandal, deoarece, oricît de politruc ai fi, ţi-a mai rămas un minim bun simţ care te obligă să taci decît să intri în rahat apărînd ceva care nu se putea apăra.

Din toţi politicienii din România s-a găsit unul care nu s-a dat în lături să intre în rahat.

Numele lui Klaus Iohannis.

Funcţia lui: Preşedintele României.

Convocînd două conferinţe de presă şi aranjînd întrebări ridicătoare la plasă, Klaus Iohannis a sărit în ajutorul lui Nicuşor Dan taxînd dezvăluirea ca <subiect inventat, ca expresie a unor practici învechite, toxice, de a se încerca acoperirea unor administraţii locale dezastruoase>. Dîndu-se pe el drept exemplu de victimă, Klaus Iohannis a definit astfel de <tactici retrograde> ca aparţinînd PSD şi a lăudat pe candidaţii care au proiecte de dezvoltare a localităţii. Dat fiind că Nicuşor Dan era apărat de preşedinte, se înţelege că Nicuşor Dan e cel care propune Proiecte, în timp ce Gabriela Firea apelează la <un mod cinic de a face politică>. La finele fiecăreia dintre cele două intervenţii electorale, Klaus Iohannis a îndemnat pe alegătorii bucureşteni să meargă şi să-i voteze <pe cei care pot face ceva pentru dezvoltarea oraşului sau a comunei în care trăiesc>. Deşi nu-i pronunţă numele, era clar că preşedintele se referea la Nicuşor Dan ca la cel pe care oamenii trebuie să-l voteze deoarece are proiecte.

De ce s-a vîrît Klaus Iohannis într-un asemenea rahat, mergînd de-a dreptul acolo unde alţi politicieni ai Dreptei, alţi lideri de opinie anti-Gabriela Firea au ezitat s-o facă?

Răspundeam acestei întrebări astfel:

<Într-adevăr, oricît ar părea de neverosimil, Nicuşor Dan e candidatul lui Klaus Iohannis, Candidatul Meu, cum s-ar putea spune după Guvernul Meu, Parlamentul Meu şi alte Meuri prezidenţiale. Nu ştiu dacă el l-a impus sau doar l-a sugerat conducerii PNL. Ştiu sigur însă că preşedintele are propriul candidat la alegerile locale pe Bucureşti. Un candidat cu valoare de nepoţel iubit, pentru care e în stare de orice, inclusiv de a încălca grav Constituţia, de a coborî Preşedinţia României la nivelul cel mai de jos, cel al angajării în bătălia pentru localele dintr-un oraş. Nu pentru localele pe ţară, unde am putea crede că preşedintele are interesul unui succes zdrobitor al PNL la votul politic, ci pentru localele din Bucureşti. Nu pentru candidaţii PNL din întreaga ţară, ci pentru un singur candidat:

Nicuşor Dan.>

Recapitulînd intervenţiile din cele două conferinţe, mi-am dat seama că preşedintele a avut prudenţa de a nu-i pronunţa numele lui Nicuşor Dan. Altfel spus, ipostaza lui Nicuşor Dan de Candidatul Meu se desprindea din analiza textului. Ştiind că implicarea preşedintelui în bătălia pentru primăria unei localităţi e nu numai o gravă încălcare a Constituţiei, dar şi un evident derbedeism politic (buna cuviinţă cere ca la un asemenea nivel să se păstreze măcar aparenţele) , eram sigur că joi, 24 septembrie 2020, Klaus Iohannis va dezminţi acuzaţiile – care nu erau numai ale mele – de proclamare a lui Nicuşor Dan drept Candidatul meu la primăria Bucureşti.

Joi, 24 septembrie 2020, a venit bomba.

Mai întîi sub forma unei ştiri încă neconfirmate:

Klaus Iohannis s-a întîlnit cu Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.

Candidatul PNL şi USRPLUS a venit la Palat însoţit de Ludovic Orban.

Mulţi n-au crezut ştirea.

Cum dracu să se întîlnească ditamai preşedintele cu doar cîteva zile înainte de scrutin cu unul dintre competitorii pentru Bucureşti? Şi nu pe ascuns, ci în văzul lumii, să vadă românii că respectivul e Candidatul Meu?

N-a trecut mult timp şi a venit şi confirmarea oficială:

<Administraţia Prezidenţială confirmă că Preşedintele României, preocupat fiind de problemele cu care se confruntă zilnic bucureştenii, s-a întîlnit astăzi cu Nicuşor Dan. În cadrul discuţiilor, la care a participat şi premierul Ludovic Orban, au fost abordate soluţiile necesare remedierii urgente a acestor probleme, precum şi proiectele de dezvoltare a oraşului pe termen mediu şi lung. Preşedintele Klaus Iohannis a apreciat că soluţiile propuse de Nicuşor Dan sunt fezabile şi pot conduce la rezolvarea deficienţelor grave existente la nivelul Capitalei>.

În cele două intervenţii Klaus Iohannis ne sugera că Nicuşor Dan are Proiecte bune pentru Bucureşti şi ne îndemna să-l votăm pentru asta.

Joi, 24 septembrie 2020, cu cîteva zile înainte de scrutin, el lasă deoparte minima prudenţă cerută de Constituţie şi de civilizaţia politică europeană şi spune bucureştenilor să meargă să-l voteze pe Nicuşor Dan asumîndu-şi-l drept Candidatul Meu.

Ştirea a făcut ca mulţi confraţi să mă sune şi să încerce să mă convingă că astfel Klaus Iohannis i-a dat o lovitură lui Nicuşor Dan trezind mînia electoratului PSD, care, astfel, va năvăli la urne pentru a o vota pe Gabriela Firea, adversara lui Klaus Iohannis.

Tuturor le-am reamintit că trăim în România şi nu în Danemarca.

Într-o altă ţară o asemenea implicare a preşedintelui în bătălia pentru locale ar fi stîrnit o reacţie inversă decît cea dorită.

Trăim însă în România, ţara democraţiei babuiniere.

Românii s-au obişnuit cu încălcarea Constituţiei de către Klaus Iohannis aşa cum se obişnuiseră cu Cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu.

Unii, cu care am pus pariu că nu-i aşa, au încercat să mă convingă că e o reacţie de disperare. Klaus Iohannis a văzut că Nicuşor Dan stă prost în sondaje şi atunci i-a sărit în ajutor declarîndu-l oficial Candidatul Meu.

Nu e vorba nici de o reacţie de disperare.

Klaus Iohannis ştie că intervenţia sa nu aduce lume la vot în favoarea lui Nicuşor Dan decît dacă n-ar fi făcut-o.

El ştia însă că gestul său are semnificaţia unei indicaţii date sistemului de se da peste cap pentru a-l face învingător pe Candidatul Meu.

Unii au avansat ipoteza unei lovituri subtile administrate lui Nicuşor Dan.

După opinia mea rezultatul votului e ştiut de Klaus Iohannis. Sistemul l-a încredinţat că Nicuşor Dan va învinge.

De ce a simţit nevoia Klaus Iohannis să arate românilor că Nicuşor Dan e candidatul său?

Răspunsul îl dă un amănunt:

Deşi Nicuşor Dan e şi candidatul USRPLUS, la Cotroceni el a fost însoţit doar de Ludovic Orban. Prin aceasta s-a dorit să se dea un semnal românilor încă de pe acum:

Nicuşor Dan e candidatul PNL şi nu al USRPLUS.

Sigur că Nicuşor Dan va învinge, Klaus Iohannis vrea să-i ia de pe acum lui Dan Barna dreptul de a proclama victoria lui Nicuşor Dan drept victoria USRPLUS.

Victoria lui Nicuşor Dan e victoria PNL.

Sau mai precis victoria lui Klaus Iohannis.

V-aţi mira dacă duminică seara va ieşi la declaraţii şi Klaus Iohannis, fudulindu-se cu o nouă victorie a sa împotriva PSD?”

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro