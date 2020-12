Ion Cristoiu: Duminică avem prezidenţializarea alegerilor parlamentare. N-am mai pomenit aşa ceva!

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că prin mesajul de vinei, când preşedintele Iohannis a anunţat că se va implica personal în negocierile pentru formarea coaliţiei de guvernare, şeful statului a spus de fapt că duminică vom avea alegeri parlamentare prezidenţiale pe care vrea să le câştige încă o dată.

Ion Cristoiu: Preşedintele a spus că el, personal, va conduce coagularea forţelor democratice, progresiste, de parcă am fi pe vremea lui Ceauşescu. În viziunea dlui Iohannis, avem partide progresiste, adică PNL, USR, poate şi PMP şi partide reacţionare, cum este PSD. Avem o modificare, şi în consecinţă, vineri, dl. preşedinte a confirmat că noi nu avem alegeri parlamentare (…) Nu, dl. Klaus Iohannis ne-a pregătit şi ne-a spus că, de fapt, pe data de 6 decembrie vom avea alegeri parlamentare prezidenţiale, o chestie unică, fier de lemn. Adică, de fapt avem de-a face cu o prezidenţializare a alegerilor parlamentare, nu am mai pomenit aşa ceva, pentru că domnia sa ne-a spus: pe 6 decembrie nu votaţi PNL, mă votaţi pe mine. Domnia sa a câştigat anul trecut, nu-i de ajuns, el vrea să mai câştige încă o dată. Anul trecut, el a câştigat împotriva Vioricăi Dăncilă şi cred că anul acesta vrea să câştige împotriva lui Marcel Ciolacu. Nu-i exclus ca la anul să mai facă nişte alegeri să mai câştige încă o dată. Cred că-i place să câştige alegerile prezidenţiale. Repet, pe 6 decembrie, deşi Klaus Iohannis a câştigat prezidenţialele de anul trecut, după un an Klaus Iohannis spune că eu vreau să le mai câştig o dată. Dânsul va fi de două ori câştigător al prezidenţialelor, chestie unică în istoria României. Dacă PNL se va situa pe primul loc şi va veni şi USR, chiar pe locul 3, atunci sigur că Iohannis a câştigat şi prezidenţialele din acest an, în sensul că de fapt sunt alegeri parlamentare.

Ion Cristoiu: Dacă PSD va câştiga cu 35 %, nu va face Guvernul. E un câştig de palmares



Publicistul Ion Cristoiu atrage atenţia că, chiar dacă PSD se va situa pe primul loc după alegerile parlamentare de duminică, social-democraţii nu vor putea da premierul şi forma Guvernul pentru că nu are cu cine să se alieze pentru a face majoritatea cerută de Constituţie, chiar şi la resdistribuire.

Ion Cristoiu: Campania împotriva PSD, campanie de o rară violenţă, de o rară anticonstituţionalitate, dacă se poate spune aşa, a avut drept scop împărţirea electoratului în două, adică electorat PNL, în prima fază, şi electorat PSD. Marea problemă a lui Klaus Iohannis, deşi poate să pară paradoxal, era ca nu cumva să nu iasă electoratul PSD la vot. Pentru că este limpede, toate calculele realităţii spun că PSD şi dacă câştigă cu 35%, prin absurd, va fi la 29-30%, e un câştig de palmares deoarece nu poate să facă Guvernul. Ar însemna să câştige Pro România încă 20%. Pe când dincoace, chiar din start, presupunând că PNL e pe locul 2, ceea ce nu cred, va avea 30-32%, şi USR are cel puţin 15%, atunci sunt 45%, fără redistribuire. Potrivit legii electorale, partidele care nu fac pragul electoral de 5%, şi dacă au 4,8% nu intră în Parlament. Toate voturile acestora, care sunt multe, se redistribuie în funcţie de procentajele obţinute de partidele mari. Sigur, va câştiga şi PSD, dar cel care va fi pe primul loc, ca PNL, poate să ajungă până la 37%. USR ia şi el la redistribuire. Şi, după număr de mandate, s-ar putea ca după redistribuire PNL şi USRPLUS să facă peste 50%. În acel moment e caz închis.

Ion Cristoiu: Vom avea un vot negativ împotriva PNL. Prezenţa nu va fi aşa de mică. Deodată, virusul fuge



Publicistul Ion Cristoiu spune că prezenţa la vot la alegerile parlamentare de duminică nu va fi aşa de mica după cum se prognozează deoarece vom avea de-a face cu o situaţie de SF, coronavirusul va dispărea pe parcursul votării, iar cei care vor ieşi la urne vor da un vot negativ PNL, dar care nu va merge către PSD, ci USRPLUS.



Ion Cristoiu: Vom avea un vot negativ împotriva PNL. Eu nu cred că va fi aşa de mică prezenţa. Cred că oamenii se vor duce la vot. Acum ni s-a dat posibilitatea, nu mai este carantină, se deschid pieţele, bisericile. Tot. La noi, duminică, în plină pandemie, deodată, de la ora 7 până la ora 9, virusul fuge. Duminică vom avea un moment istoric. Un virus, care sperie o planetă, în România, într-o zi nu va mai fi. Poate că virusul spune aşa măi hai să-I lăsăm pe Klaus Iohannis să câştige alegerile şi cred că virusul ăla se retrage, ca în filmele SF, până se termină votul. Este inimaginabil. Duminică nu mai e nicio restricţie în România. Poate doar cu măştile. Oamenii se vor duce să voteze, să voteze împotriva PNL. Numai că, spre deosebire de alte alegeri, voturile nu se vor duce numai spre un singur partid. Unii vor vota cu PSD, poate marea majoritate a pesediştilor, alţii cu Pro România, alţii poate că vor vota cu AUR, mai puţin decât se astepta, după părerea mea, cu USRPLUS deoarece USRPLUS a mai oprit motoarele în ultima vreme şi nu mai trezeşte votul ăla negative pentru că în ochii multor alegători, ce mi- e PNL, ce mi-e USRPLUS. Lumea va merge la vot, contrar a ce spune Klaus Iohannis, dar paradoxal este aceasta: oricât de tare ar fi votul, tocmai pentru că se răsfiră. Dacă votul acesta negativ s-ar duce tot tot la PSD, în acel moment Klaus Iohannis ar avea o problemă, că PSD ar avea 50%. Nu se duce şi difuzându-se, o parte din el se va duce tocmai spre colegii de scenă ai PNL şi anume la USRPLUS. Este o mare ciudăţenie.

Ion Cristoiu: Iohannis poate face presiuni ca PNL să accepte premierul propus de USRPLUS. Ar putea fi oricine de la PNL, dar nu Ludovic Orban. Există posibilitatea să fie şi un tehnocrat



Publicistul Ion Cristoiu afirmă că implicarea preşedintelui Iohannis în negocierile pentru formarea coaliţiei guvernamentale îi va permite şefului statului să facă presiuni asupra liberalilor să accepte un alt premier decât Ludovic Orban.

Ion Cristoiu: Dl. Klaus Iohannis, foarte important, a anunţat că de data aceasta el nu va fi cel care va primi partidele după alegeri la Cotroceni. Nu, el va conduce negocierile, coagularea, combinarea, concubinarea, căsătoria, logodna între PNL şi USRPLUS (...) Începând de vineri seara el este şi şeful USRPLUS. Problema este că prin această asumare, foarte importantă, el îşi poate permite să facă presiuni asupra PNL să accepte premierul pe care îl propune USRPLUS. Sigur, există această chestiune care circulă prin presă, dar totuşi Ludovic Orban e preşedintele PNL şi ce-o să se întâmple? În pruimul rând, faptul că Klaus Iohannis a preluat campania PNL în această săptămână, îi dă posibilitatea ca duminică seara să-şi aroge victoria, care e a lui, nu a lui Ludovic Orban. Ba o să-şi asume şi victoria USRPLUS. (...) Şi atunci, el în orice moment, la care trebuie să mai adăugăm o noutate(...) Klaus Iohannis a câştigat prezidenţialele anul trecut şi vine acum, are deja toate manetele,şi frâna de mână, tot, tot, le are la Cotroceni, are de sistemul, este deja de 6 ani, iar cel care câştigă acum, care zice duminică seara, aoleu, unde voi sta, este Ludovic Orban. Din punctul acesta de vedere, Klaus Iohannis ăşi poate permite să facă orice cu Ludovic Orban. Cred că USR PLUS va fi de acord cu un premier de la PNL, dar nu va fi de acord cu Ludovic Orban. Sau dacă vor fi de acord, îi va costa.(...)



Jurnalistul nu exclude ca implicarea preşedintelui Iohannis în negocieri să aibă ca scop desemnarea unui premier tehnocrat, gen Nicolae Ciuca, deoarece neavând în spate nicio grupare din PNL, nu există pericolul să căştige putere şi influenţă în partid.



Ion Cristoiu: Şi atunci dl Klaus Iohannis va ieşi şi va spune am desemnat un premier de la PNL şi USRPLUS, care poate fi de la PNL, poate fi Ciucă sau poate fi un tehnocrat. Există şi posibilitatea asta să fie ceva gen dl Ciucă, în care cele două partide nu au dat premierul, ci premierul este al preşedintelui. Eu în locul lui Klaus Iohannis aş avea interesul unui premier tehnocrat (...) S-ar putea ca tocmai această coagulare să fie pretextul pentru un premier tehnocrat. Nu ştiu, poate să fie unul şi cu pandemia. Într-adevăr, dl. Ludovic Orban are şi el oamenii lui, o grupare mare, dar gruparea respectivă, dar deja dacă duminică serara dl. Klaus Iohannis va sugera că nu mai e bun Ludovic Orban, o să vedeţi că în jurul lui Ludovic Orban o să se facă aşa un gol mare, cât planeta. Şi el va fi singur în golul ăla şi unii nu vor mai cunoaşte, alţii nu-l vor mai saluta, televiziunile amice vor spune ştiţi, nu mai avem loc, e prea târziu... Nu-i doresc să treacă prin această perioadă care se numeşte cădere.

Ion Cristoiu: Negocierile pentru formarea guvernului vor dura puţin. Klaus Iohannis are un interes uriaş să nu fie târguială de funcţii.



Publicistul Ion Cristoiu spune că după alegerile de duminică negocierile pentru formarea noului Guvern vor dura mai puţin decât de obicei deoarece este pandemie, iar preşedintele Iohannis va cere liberalilor să facă sacrificii şi va avea un obiectiv de mândrie ca PNL şi USRPLUS să nu se târguiască pe funcţii.

Ion Cristoiu: Toată lumea spune, având în vedere experienţa anterioară şi având în vedere că sunt două partide, capra şi varza, că vor fi negocieri îndelungi. Nu-i adevărat. Eu profeţesc de pe acum, negocierile vor dura puţin din mai multe motive. 1. Klaus Iohannis are un interes uriaş să nu fie târguiala aia pe funcţii. Va face un obiectiv de mândrie. 2. E pandemie şi probabil că virusul revine duminică seara pe la ora 9-9.30 şi va fi jale. Şi atunci poate să facă presiune asupra celor două partide spunând <bă, voi sunteţi nebuni? Acum faceţi voi negocieri, pe posturi, pe funcţii?> Şi, într-adevăr, chiar ar avea dreptate pentru că ar pica foarte rău pentru amândouă electoratele, dar mai ales pentru electoratul USRPLUS. Asupra conducerii USRPLUS va fi exercitată o presiune uriaşă că e pandemie. 3. Klaus Iohannis va putea în orice moment să impună, mai ales PNL, sacrificii. Preşedintele a anunţat textual că se va implica în negocieri. De data aceasta vom asista la o altă premieră în istoria României. Uite, fac o profeţie. Cred că înainte de convocarea constituţională a partidelor la Cotroceni, ca şi cu miniştrii acum, vom spune <preşedintele a chemat la Cotroceni conducerea USRPLUS>. De ce? Ca să negocieze. Dacă eşti coagulatorul, eşti peste cele două partide şi atunci, probabil, că vom asista la o altă premieră, ei vor veni acolo chemaţi pe rând. Şi după ce se va termina, preşedinte va anunţa că va desemna premier din partea coaliţiei de guvernare PNL-USRPLUS. Nu cred că va spune din partea PNL, dar, mă rog, poate mă contrazice realitatea.



Ion Cristoiu: Klaus Iohannis va mai candida. Sigur se va trece la republică prezidenţială. Nu va fi linişte. E o iluzie



Publicistul Ion Cristoiu afirmă că preşedintele Iohannis este presat de timp, iar toate mutările pe care le-a făcut în ultimul timp vizează o posibilă reformă constituţională în urma căreia România să devină republică prezidenţială, iar şeful statului să poată candida pentru încă două mandate.



Ion Cristoiu: Eu cred că, sincer, nu a fost o chestiune de campanie electorală, că reformele nu aduc lumea la vot, Klaus Iohannis chiar se visează un mare reformator, să intre în istorie (...) Timpul e foarte scurt, nu are răbdare, pentru că el îşi termină al doilea mandat. Dacă nu reformează Constituţia, el nu va mai candida şi atunci în jurul fotoliului, sicriului, catafalcului politic vor începe să se bată moştenitorii, cine să fie candidat. Deja s-a aprins imaginaţia multora (...) Eu susţin, şi am suficiente date, că în principal Klaus Iohannis vrea o reformă a Constituţiei. Este necesară. În această reformă a Constituţiei sigur se va trece la republică prezidenţială. Eu spun că republică prezidenţială înseamnă posibilitatea lui Klaus Iohannis de a mai candida de două ori, dar şi a lui Ion Iliescu şi a lui Traian Băsescu, dacă nu se precizează în noua Constituţie că nu mai pot candida cei care au fost preşedinţi două mandate pe fosta Constituţie. (...) Eu cred că şi acesta e unul din scopurile agitaţiei domniei sale. Depinde şi de PSD pentru că au nevoie de două treimi pentru modificare. Singura mea reticenţă este că poate dl Klaus Iohannis este cinstit şi nu vrea. Poate zice că de dragul patriei vom face o republică prezidenţială(...) În legătură cu reformele, spun ca un cunoscător al istoriei României, că este complicat. Reforma Constituţiei presupune să faci comisie, să apelezi neapărat şi la PSD. După asta, trebuie să faci referendum, altă bătălie.



Publicistul mai spune că după alegerile de duminică nu va fi linişte, ci ne putem aştepta la orice, inclusiv ca după vreo trei luni să apară tensiuni între PNL şi Klaus Iohannis şi chiar o coaliţie PNL-PSD care să-l suspende din funcţie pe şeful statului.



Ion Cristoiu: Mai vreau să înlătur o legendă care circulă, lansată inclusiv de domnul Klaus Iohannis, şi anume că va fi linişte. Şi o să vedeţi, înfloresc ghioceii. Parcă şi văd în viziunea lor o linişte, sadoveniană. Nu e adevărat. Cine cunoaşte România, nu va fi deloc linişte. Chiar dacă nu vor fi alegeri, nu va fi linişte. Vor putea fi crize, poate să fie un conflict între PNL şi Klaus Iohannis. Pot imagina în România un moment în care PSD se uneşte cu PNL şi îl suspendă pe Klaus Iohannis. E posibil. Gândiţi-vă, nu vor fi alegeri, va fi o perioadă în care premierul, indiferent cine va fi, va avea şi el putere. Nu cred că va mai putea Klaus iohannis să călărească atât de tare public Guvernul. Va fi o lună, două, trei, dar peste vreo trei luni vor începe să mârâie, indiferent cine va fi premier. Deci nu va fi linişte, trebuie să ne aşteptăm la orice. Uite, va fi referendumul pentru Constituţie, tot un fel de alegeri. Că dacă cade la referendum, atunci sigur că pierde Klaus Iohannis. Ideea unei Românii care va fi aşa ca o bielă-manivelă şi va funcţiona perfect e o iluzie.