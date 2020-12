LOTO duminică, 13 decembrie. Report la Joker la categoria I de peste 3 milioane de euro

Duminica, 13 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 10 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 9.600 de castiguri in valoare totala de peste 356.600 de lei.

Extragerea numerelor va avae loc la ora 18.15.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 610.000 de lei (peste 125.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,45 milioane lei (peste 299.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,92 milioane lei (peste 3 milioane de euro). La categoria a II-a se inregistreaza un report de aproximativ 845.000 de lei (peste 173.500 de euro) la care se adauga cate un autoturism DACIA LOGAN* pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie, iar la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 99.400 lei (peste 20.400 de lei).

La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 566.700 de lei (peste 116.300 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 804.000 lei (peste 165.100 de euro) la care se adauga cate un autoturism DACIA LOGAN* pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie, iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 55.000 de lei (peste 11.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 30.700 de lei.

* Valoarea unui autoturism Dacia Logan este de 45.324,70 lei.