LOTO. Tragerea LOTO din 10 decembrie. Numerele extrase

Rezultate LOTO - 10 decembrie. Numerele extrase

Loto 6/49: 20, 27, 30, 31, 49, 3

Loto 5/40: 32, 34, 9, 23, 6, 3

Joker: 11, 43, 16, 32, 38 + 9

Noroc: 8 0 8 5 8 0 3

Super Noroc: 4 7 0 0 5 0

Noroc Plus: 6 5 7 2 2 4

Joi, 10 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae care au avut loc duminică, 6 decembrie, Loteria Română a acordat peste 20.300 de câştiguri in valoare totală de peste 8,7 milioane lei.

La Loto 6/49 a ramas in joc la categoria I, in urma tragerii suplimentare, un report in valoare de peste 484.000 de lei (peste 99.300 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,43 milioane lei (peste 295.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,81 milioane lei (peste 3 milioane de euro). La categoria a II-a se inregistreaza un report de aproximativ 820.000 de lei (peste 168.200 de euro) la care se adauga cate un autoturism DACIA LOGAN* pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie. La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 555.500 de lei (peste 114.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 775.000 de lei (peste 159.000 de euro) la care se adauga cate un autoturism DACIA LOGAN* pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 27.200 de lei.

* Valoarea unui autoturism Dacia Logan este de 45.324,70 lei.

Câştigurile LOTO - duminică 6 decembrie.

Loto 6/49 de duminica, 6 decembrie 2020, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de in valoare de 7.130.807,28 lei (peste 1,46 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat in Suceava si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 33,50 lei.

La tragerea Noroc de duminica, 6 decembrie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 495.527,40 lei. Biletul norocos a fost jucat in Sibiu si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si opt variante la Noroc.

La tragerea suplimentara Loto 6/49 de duminica, 6 decembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 94.709,20 lei. Biletul norocos a fost jucat in Roman si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49 si doua variante la Noroc.