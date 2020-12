Mick Schumacher calcă pe urme tatălui său: Tânărul de 21 de ani a câştigat Formula 2

Mick Schumacher avea nevoie de un loc al optsprezecelea în cursa de la Sakhir (câştigată din nou de Tsunoda) pentru a obţine victoria.

Avea 14 puncte înaintea lui Callum Ilott şi a reuşit să le păstreze, în ciuda unei curse complicate, scrie Corriere della Sera.

„Speram să sărbătoresc cu o cursă mai bună”, a comentat Mick Schumacher. „Datorez totul echipei. Sunt foarte încântat, îmi vor lua câteva zile să înţeleg ce am trăit”, a adăugat acesta.

