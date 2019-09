Moment de suflet pe Arena Naţională, la meciul România-Spania, în memoria fiicei lui Luis Enrique

Astfel, înaintea partidei din preliminariile EURO 2020, care va avea loc pe Arena Naţională, se va ţine un moment de reculegere, iar toţi jucătorii vor purta banderole negre.

„Federaţiile de Fotbal din Spania şi România au primit acordul UEFA pentru a-şi manifesta susţinerea pentru Luis Enrique, fostul internaţional şi selecţioner spaniol care a trece printr-o cumplită suferinţă în urma decesului fiicei sale. Astfel, la partida de joi, va fi ţinut un moment de reculegere, iar jucătorii ambelor echipe vor purta banderole negre. Estamos contigo, Luis Enrique!”, a transmis FRF, miercuri.

La Liga have announced a minute's silence will be held before every match this weekend in honour of Luis Enrique's 9-year old daughter, Xana. 🌹



She tragically passed away yesterday. 😢 pic.twitter.com/mbnMqmUUxR