Nausica Mircea, la Interviurile lui Cristoiu: ”2020 este un an în care nu poţi să spui cifrele din contabilitate. Sunt jenante pentru industria textilă. Pierderi foarte mari”

Principalele declaraţii ale creatoarei de modă Nausica Mircea sâmbătă, la Interviurile lui Cristoiu, de la Aleph News:

Despre experienţa de candidat la alegerile parlamentare şi victoria AUR

Nausica Mircea: Când am început să merg în campania electorală prin judeţ şi să văd enorm de multe sloganuri cu AUR şi nu a existat cotlon unde eu să ajung şi să nu fie afişe fără chip. Afişele lor electorale erau doar cu sigla AUR, galben cu negru, şi atât. Nu era chipul candidatului care îi va reprezenta în Parlament. Câteodată, asocierea chipului poate să fie şi un dezavantaj. Era pe un val de ură împotriva tuturor, ce s-a întâmplat, în primul rând, la Vrancea, dar, din punctul meu de vedere, acolo pe unde am mers, am văzut că s-au bucurat foarte mult de sprijinul bisericilor din sate, din localităţile rurale. Au fost fiefuri PSD în care AUR i-a bătut la scor, şi fiefuri PNL. Am văzut sprijinul şi implicarea unor preoţi din sate. Într-o localitate, preotul nici nu a mai încercat să se ascundă. Şi-a pus sigla cu AUR pe maşina personală. Cred că s-a lucrat foarte mult la masa de jos şi, mai ales, din punctul meu de vedere, cel mai mult s-a lucrat în diasporă pentru a-i convinge. Oamenii care locuiesc la ţară, dacă sună copilul şi spune: „mamă, votezi AUR”, aşa fac. Aţi văzut ce scor a obţinut AUR în diaspora.

Nausica Mircea: În străinătate, românii se strâng duminica la biserică. Acolo sunt comunităţile cele mai mari. Se întâlnesc şi vorbesc între ei. Dacă acest partid AUR a reuşit să câştige de partea lui preotul comunităţii de români dintr-o anumită zonă (...) atunci au fost convinşi. Pe uliţele satelor unde colindam, spuneam cine sunt şi spuneau: ştiu cine sunteţi dvs, dar noi votăm AUR. Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare, am spus că noi nu o să intrăm în Parlament, iar AUR va obţine un scor pe care nimeni nu şi-l va imagina.

Nausica Mircea: Eu cred că au pierdut toţi pentru că AUR a strâns voturi de la toată lumea. Bineînţeles că pe Pro România, prin fuziunea cu ALDE, a venit un val de ură mai mare. Multă lume era supărată pe dl. Ponta că s-a rupt din PSD şi-mi spuneau pe stradă: Păcat, că e băiat de treabă, deştept, dar de ce a plecat de la PSD? Alţii erau foarte porniţi pe dl. Tăriceanu pentru că ei îl considerau principalul vinovat de căderea Guvernului Dăncilă. (...) Cei de la AUR au lucrat pe partea de religie pentru că lucrurile acestea sunt foarte importante, s-a lucrat pe închiderea bisericilor, că oamenii nu au fost lăsaţi să meargă de Paşti la slujbe. Şi-atunci, pentru omul simplu care îşi găseşte calea în credinţă, acest AUR a ştiut să jongleze foarte bine cu psihicul oamenilor pe tema credinţei.

Nausica Mircea: E un pic divizat acum PSD la Vrancea. Sunt lupte între ei şi acest lucru i-a defavorizat puţin pentru că nu au avut o unitate de idealuri. Eu i-am văzut un pic separaţi pe candidaţi şi nefiind o echipă... Da, e o amestecătură între oamenii lui Ciolacu şi cei ai lui Oprişan.

De unde vine numele Nausica

Nausica Mircea: E un nume din mitologia greacă. Îl găsim în Iliada. Mama mea e ca un fel de şoarece de bibliotecă, eu aşa îi spun, citeşte extraordinar de mult. Şi tot ce înseamnă parte de istorie este visul ei. Şi acum conspectează şi scrie zeci de caiete cu informaţii. I-a plăcut foarte mult numele ăsta şi ea nu a conceput că nu o să aibă o fată pe care să o cheme Nausica. Mai am un prenume, Cătălina, din Luceafărul (...) De fiecare dată, mi se spune că e un nume neobişnuit, mi s-a şi stâlcit numele... Cine a vrut să ştie, m-a întrebat de unde vine şi am spus de unde vine. Nausica a fost prinţesa feacilor, iar în insula pe care a fost exilat Ulise au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Era o nimfă foarte frumoasă. Când eram studentă, am întâlnit câteva studente grecoaice care se numeau Nausica. E un nume întâlnit mai des la greci.

Despre criza din industria de confecţii textile

Nausica Mircea: Piaţa de textile este blocată la nivel mondial. E normal, pentru că pandemia, starea de urgenţă a închis tot. Toate stocurile de primăvară-vară din 2020 nu s-au vândut. În ianuarie anul acesta s-a făcut un calcul. Sunt stocuri de textile în depozite de aproximativ 160 miliarde de euro, deci este marfă nevandabilă. Brandurile vă daţi seama că îşi reînnoiesc colecţiile foarte greu atâta timp cât nu-şi vând stocurile. S-au diminuat foarte mult comenzile. Nu există vânzare mai mare nici pe mediul online, chiar dacă mulţi spun că e, pentru că există un cumul de factori: se munceşte de acasă, nu se mai iese, nu mai sunt evenimente, nu mergi la teatru, la restaurant, la o petrecere şi nu-ţi cumperi haine. Te dai dimineaţa jos din pat, poţi să tragi o bluză şi te pui în faţa camerei şi zici că eşti la serviciu. Şi-atunci, în ultima perioadă, s-au vândut mai mult treningurile decât restul hainelor, pentru că oamenii stau acasă.

Despre schimbările din modă aduse de pandemie şi criza de accesorii

Nausica Mircea: Există o schimbare în urma pandemiei. Colecţiile au mers în continuare, designerii şi-au dezvoltat propriile colecţii. În schimb, la săptămâna modei de la Milano, s-au văzut absenţe notabile. Gucci şi Versace nu şi-au prezentat colecţii, faptul că se prezintă doar pe nişte manechini sau pe un filmuleţ online, unii renunţă (...) Noi ca fabrică ne-am specializat pe ceea ce se numeşte produs greu - paltoane, geci, sacouri. Eu prima dată am sesizat că lucrurile nu vor merge bine la sfârşitul lui 2019, când aveam o comandă în fluxul tehnologic şi nu ne ajungeau nişte nasturi, accesorii din China. (...) Importăm absolut orice. Fermoare nu mai facem, nasturi nu facem, aţă nu mai facem. Noi am distrus practic toate industriile colaterale. Noi, la Focşani, suntem unul dintre polurile de textile cele mai mari din ţară. Statul ar fi putut veni în parteneriat public-privat să faciliteze construirea unei fabrici de accesorii (...) În China începuse criza şi-atunci s-a stopat. Wuhan, unde a izbucnit pandemia, este cea mai mare zonă de unde vin importurile pentru industria textilă.

Despre presiunile asupra angajatorilor

Nausica Mircea: Faptul că există o criză a containerelor, marfa din China ajunge mult mai greu şi mult mai scumpă (...) Primul moment greu a fost atunci când a crescut salariul minim pe economie, când s-au mutat obligaţiile de la angajator la angajat pentru că greul a picat tot pe umerii angajatorului. A fost un moment de dezechilibru pentru că trecerea a fost rapidă. A fost un prim pas în care s-a simţit o uşoară presiune pe noi. Iar 2020 este un an în care nu poţi să spui cifrele din contabilitate. Sunt jenante pentru industria textilă. Pierderi foarte mari.

Despre producţia de măşti în România

Nausica Mircea: Se lucrează foarte multe măşti în România, dar sunt foarte prost plătite. Şi-atunci orice firmă, decât să ia o comandă de măşti, preferă să-şi lase oamenii acasă pentru că nu-ţi acoperi costurile cu salariile. Manopera se plăteşte foarte prost. Nu acoperă costurile unei linii de producţie. Cine a ales să lucreze măşti în perioada asta a fost pentru a-şi ţine oamenii, pentru a nu-şi pierde angajaţii. Măştile nu necesită o linie de producţie specială. Elastic am importat din Turcia. Se produce elastic şi în România, dar foarte, foarte puţin.

Despre dispariţia fast fashion şi creşterea cererii de accesorii

Nausica Mircea: Noi, ca fabrică, lucrăm rochii. O parte din comenzi s-au deblocat, dar nu la nivelul la care erau altădată. Ne-am mai temperat în modă. A dispărut acest fast fashion, de schimbare de 3-4 colecţii pe sezon, lumea începe să fie mai reţinută. E o întoarcere un pic la moda anilor `90 în tendinţele de modă, purtăm lucruri mai simple, mai puţin transparente, mai puţin provocatoare, e un pic mai mult clasic. O piesă a sezonului o reprezintă treningul, în orice variantă, se poartă. Eu nu sunt adepta liniiilor atât de sportive. E foarte greu să faci numai treninguri şi piaţa e saturată de treninguri.

Nausica Mircea: Ascultam o emisiune în care se spunea că au avut o creştere şi accesoriile, broşele, mărgelele. Având în vedere că toată lumea priveşte doar bustul când eşti în faţa unui ecran pe zoom, îţi pui o cămaşă, atârni o broşă, îţi pui o mărgea, te reinventezi. Consideră că la aceeaşi bluză pe care o porţi două ore, cât ai un meeting, poţi să schimbi în fiecare zi accesoriile. (...) Eu nu am o pasiune pentru accesorii. Nu-mi place să port foarte multe bijuterii. Îmi place în schimb să port eşarfe.

Despre cum a ajuns să o îmbrace pe Viorica Dăncilă şi stilul Carmen Iohannis

Nausica Mircea: Ne-am cunoscut la un eveniment, la o gală de modă unde amândouă primeam un premiu. Dna Dăniclă pe politic, eu pe modă. Doamna Dăncilă era atunci europarlamentar şi întâmplarea a făcut să stăm atunci la aceeaşi masă. Am început să socializăm şi, văzând că eu vin dintr-un domeniu pe care ea îl admiră, îi place moda şi este un om aplecat spre frumos, am făcut un schimb de cărţi de vizită. Eu i-am spus dacă are încredere în mine să mă lase să-i creez o ţinută şi dacă îi place stilul meu, putem continua printr-o colaborare. Doar am măsurat-o şi am venit cu o propunere. I-a venit turnat, fără probă, fără nimic şi a zis: îmi place ceea ce faci, haide să continuăm. Şi aşa a început relaţia dintre noi două. Eu am simţit că suntem pe aceeaşi lungime de undă şi suntem compatibile ca stil (...) Am îndrăznit să-i propun culori mai tari, mai vesele, am mers pe linii foarte simple. Doamnei Carmen Iohannis i-aş fi recomandat alt stil decât cel pe care îl are dumneaei. Doamna e un stil mai sportiv, prin prisma faptului că e profesor, că stă printre elevi şi ar fi trebui să adopte un stil sport elegant şi atunci lucrurile ar fi ieşit de multe ori mai bine.

Ce va urma după pandemie în modă

Nausica Mircea: Toată industria este foarte afectată. Şi cel puţin industria de fashion de lux, de produse unicat, produse de evenimente, rochii de seară, este foarte afectată. Sunt convinsă că, după încheierea pandemiei, nu vor mai fi evenimente atât de mari pentru că lumea îşi va schimba optica, va fi mult mai rezervată la evenimente, la nunţile de 400-500 de persoane. Se vor face evenimente mai mici. Cred că şi opulenţa se va diminua şi oamenii vor căuta să intre într-o normalitate. Vor merge pe lucruri mai simple, mai purtabile, mai uşor de abordat, versatile, pe care să le poţi adapta şi la o ţinută de zi şi la o ţinută de cocktail. Lumea va gândi înainte de a cheltui nişte bani pe lux. E părerea mea, nu ştiu dacă e o analiză corectă, dar având în vedere ceea ce se întâmplă, foarte multă lume şi-a diminuat veniturile şi-atunci se gândeşte de trei ori înainte să taie o dată.

Nausica Mircea: Pentru noi este foarte greu. Presiunea fiscalităţii este în continuare pe umerii noştri. Toate acele datorii care s-au acumulat anul trecut, acum vin tăvălug. Firmele nu s-au putut capitaliza şi să-şi revină pentru că dacă nu a funcţionat absolut nimic şi nu s-a produs nu aveai cum să-ţi acoperi pagubele. Nu s-au primit ajutoare nici pentru comercianţi, nici pentru HORECA. A fost o întâlnire cu o doamnă consilier de la USR din Ministerul Economiei cu cei din domeniul confecţiilor. Eu una simt că nu mai suntem atât de bine reprezentaţi, parcă nu se luptă nimeni pentru noi şi e păcat pentru că România e o ţară cu foarte multă industrie textilă. S-au dus discuţii pe deschiderea târgurilor şi a fondurilor pentru ajutorarea exporturilor. Dar dacă aceste târguri nu se mai desfăşoară pentru a merge la contractări pentru comenzi, e din ce în ce mai greu (...) Eu dacă aş avea o putere decizională aş spune că tot ce înseamnă industrie prelucrătoare ar putea beneficia de anumite scutiri fiscale pentru a ajuta oamenii şi a păstra locurile de muncă (...) Nu am primit niciun ajutor de la stat.