O etichetă care te ajuta sa alegi produsele alimentare

Un stil de viaţă sănătos include exerciţii fizice regulate şi o dietă echilibrată. Pentru a alege alimentele cele mai bune ne-am obişnuit să citim lista de ingrediente de pe eticheta produsului, însă deseori rămânem dezorientaţi în faţa acesteia deoarece nu reuşim să descifrăm toate informaţiile pentru a afla cât de sănătos este produsul.

Din acest motiv mai mulţi nutriţionişti independenţi din Franţa au dezvoltat un sistem care să-ţi permită o evaluare globală a produsului dintr-o singură privire, iar astfel să poţi alege mai uşor cele mai sănătoase produse alimentare.

Cum a apărut acest sistem de etichetare sănătoasă a alimentelor?

Intitulat Nutri-Score, este de fapt o schemă de etichetare a alimentelor, amplasată pe partea frontală a ambalajului, care permite consumatorilor să facă mult mai uşor alegeri alimentare sănătoase şi bazate pe date ştiinţifice. Practic aduce informaţii nutriţionale suplimentare.

Această schemă a fost dezvoltată de oameni de ştiinţă francezi din domeniul alimentar folosind un algoritm ştiinţific şi se raportează întotdeauna la 100 g sau 100 ml din produs. Pe scurt, compară conţinutul de componente nefavorabile sănătăţii, cum ar fi zahărul, sarea (sodiu) şi conţinutul de energie (calorii), cu conţinutul de componente favorabile, cum sunt fibrele, proteinele şi proporţia de fructe sau legume. În baza diferitelor proprietăţi ale produsului, calculul pentru alimentele solide diferă de calculul pentru băuturi, brânzeturi şi grăsimi.

Ideea aparţine profesorului francez Hercberg, care alături de echipa sa, în anul 2014 a propus Ministrului Sănătăţii măsuri de modernizare a politicilor nutriţionale în sistemul de sănătate din Franţa. Ulterior, în 2017 a fost ales ca sistem oficial de etichetare. Cu toate acestea, folosirea Nutri-Score pe ambalajele produselor rămâne încă opţională.

La 3 ani de la lansarea oficială a acestuia, a devenit una dintre cele mai populare în rândul statelor membre UE şi ale deţinătorilor de mărci de produse (ex: Kaufland, Auchan, Delhaize, Carrefour, Danone, Nestle, Bonduelle, Bjorg, etc).

Autoritatea franceză de sănătate, Santé Publique France monitorizează folosirea acestui sistem.

În mai 2019, în cadrul unui studiu de piaţă, 81% din participanţi au recunoscut sistemul de etichetare, iar 4 din 10 francezi susţin că au folosit Nutri-Score în alegerea produselor.

Cum arată eticheta Nutri-Score?

Este o schemă de etichetare ce cuprinde 5 scale marcate cu diferite culori şi litere: A verde închis – B verde deschis - C galben – D portocaliu – E roşu. Aceasta se găseşte pe ambalajul din faţă al produselor şi arată informaţii suplimentare faţă de eticheta clasică cu valorile nutriţionale ajutând consumatorul să observe mai clar şi să înţeleagă informaţiile despre valoarea nutriţională a produselor.

Nutri-Score se acordă în funcţie de componentele predominante în aliment, favorabile sau nefavorabile: Verdele închis (litera A) indică alimentele cu cea mai bună valoare nutriţională, în timp ce roşul (litera E), marchează produsele cu o calitate nutriţională mai redusă.

Culorile acestea, verde deschis, galben, portocaliu, respectiv literele B, C, D arată un conţinut cu valoare nutriţională intermediară.

Nutri-Score nu împarte însă alimentele în sănătoase şi respectiv nesănătoase, ci te îndrumă la alegerea produselor alimentare.

Studiile ştiinţifice

Acest sistemul de etichetare se bazează pe dovezi ştiinţifice riguroase. Încă de la propunere şi până la aprobarea acestuia din 2017, echipa formată din cercetători ai departamentului de Epidemiologie Nutriţională de la Universitatea din Paris a condus multiple studii de evaluare şi validare înainte de a se ajunge la forma actuală simplificată, care fortifică validitatea acestuia.

S-au făcut studii inclusiv asupra modului în care Nutri-Score a fost percepută de consumatori şi impactul asupra alegerilor alimentare, fiind descrisă drept cel mai uşor de identificat şi cel mai atractiv sistem, preferat chiar şi de cei cu o aderenţă scăzută la recomandările medicilor nutriţionişti. De asemenea, atunci când au fost rugaţi să identifice valoarea nutriţională a unor produse, participanţii la studiu au putut să o atribuie corect datorită acestei etichetări. Dovezile susţin faptul că acesta promovează alegerile alimentare mai sănătoase la cei cu un comportament alimentar nefavorabil: la cei ce au folosit Nutri-Score, calitatea coşului de cumpărături din punct de vedere nutriţional a crescut cu 9,3%.

Acest sistem de etichetare nutriţională stimulează, de asemenea, producătorii de alimente să îmbunătăţească calitatea produselor pe care le comercializează, să crească calitatea nutriţională a ingredientelor folosite şi în acelaşi timp îi ajută pe consumatori să mănânce porţii mai mici din alimentele mai puţin sănătoase.

