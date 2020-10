O fetiţă de 12 ani a fost forţată să se căsătorească cu un bărbat de 45 de ani. „Pentru a răsplăti un favor“

În ciuda faptului că guvernul le-a interzis, căsătoriile cu minori încă sunt comune în Indonezia. Este şi cazul unei fetiţe de doar 12 ani din Banyuwangi, care a fost obligată de către familia adoptivă să se căsătorească cu un bărbat mai mare decât ea cu 33 de ani, scrie vice.com.



Părinţii adoptivi ai fetei, care sunt de fapt mătuşa şi unchiul ei, au considerat că nunta este cea mai bună metodă de a-i mulţumi bărbatului pentru că i-a ajutat să o crească şi pentru că ar fi plătit pentru şcoală şi îngrijiri medicale.



Însă nu au cerut permisiunea părinţilor biologici ai fetei, care, când au aflat ce s-a întâmplat, au depus o plângere la poliţie împotriva părinţilor adoptivi. „Aceştia au povestit că fiica lor minoră a fost obligată să se căsătorească cu un bărbat în vârstă. Încă interogăm victima şi martorii“, a spus şeful Poliţiei din Banyuwangi, Arman Syarifudin.



„Părinţii biologici ai fetiţei nu acceptă acest mariaj. Căsătoria a avut loc fără permisiunea lor. Fetiţa şi bărbatul de 45 de ani sunt căsătoriţi de patru săptămâni. Soţul fetiţei este întotdeauna în preajma ei. Nu ştim dacă au întreţinut sau nu relaţii sexuale. Poliţia va face o anchetă“, a spus un purtător de cuvânt.



La 12 ani, cea de-a patra soţie a unui bărbat de 45 de ani şi violată de tatăl adoptiv, unchiul ei



Bărbatul, care mai avea trei soţii, s-a căsătorit cu fata într-o ceremonie denumită „Nikah siri“ (trad. căsătorie secretă, neînregistrată). Deşi astfel de nunţi nu sunt acceptate de guvern, sunt încă practicate la scară largă în unele părţi din Indonezia. Te întrebi care e motivul pentru care se fac astfel de nunţi? Se fac de obicei atunci când o femeie rămâne însărcinată, când un bărbat căsătorit are o aventură cu o altă femeie sau, ca în acest caz, când unul din miri are sub 19 ani, pragul vârstei legale pentru căsătorie.



După ceremonie, familia fetei a cerut Curţii religioase Pinrang să legalizeze căsătoria, dar asta nu s-a întâmplat deoarece instanţa a constatat că nunta încerca să ascundă faptul că tatăl adoptiv ar fi violat-o pe fată, ulterior acesta fiind arestat.