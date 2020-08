Obama, atac la adresa administraţiei Trump, pentru gestionarea crizei. „Această pandemie a ridicat în sfârşit cortina”

În lipsa tradiţionalor ceremonii de absolvire, Obama le-a ţinut elevilor de liceu şi colegiu un discurs virtual în care a îmbinat îndemnurile de a „prelua iniţiativa”, construiţi societatea, faceţi ce este corect, fiţi un lider - cu un mesaj critic la adresa administraţiei Trump.

„SUA duc lipsă de leadership în gestionarea crizei privind coronavirusul”, a spus Obama,, în condiţiile în care SUA se confruntă cu o întârziere în implementarea deciziilor, iar epidemia a ucis mai mult de 87.000 de americani.

„Mai mult decât orice, această pandemie a ridicat în sfârşit cortina, pe ideea că atât de mulţi dintre cei care se ocupă chiar ştiu ce fac”, a spus Obama, în unul dintre mesajele transmise online. „Mulţi dintre ei nici măcar nu se prefac că sunt responsabili”.

Obama a revenit la această temă şi în mesajul transmis ulterior.

