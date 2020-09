,,Ochii pe mine!, cu Vlad Craioveanu” – invitaţiprof.univ.dr Andrei Marga, fost ministru al Educaţiei şi Liviu Drăgan, fondator DRUID

Liviu Drăgan dezvăluie visul său: ,,Vreau să fac fundaţia DRUID care să premieze copiii din şcolile şi din satele vitregite de soartă. Inteligenţa şi deşteptăciunea nu au nicio legătură cu zona geografică”

L. Drăgan: ,,Apariţia roboţilor industriali va face ca muncile repetitive să dispară şi va exista o revoltă a oamenilor inutili.”

A.Marga, despre alegerile din 27 septembrie: ,,Acuma, s-o spun foarte pe şleau: nu cred că noi facem alegerile, doar ne jucăm de-a alegerile!”

A.Marga despre repercusiunile şcolii în pandemie: ,,Când eram ministru, am preluat abandonul şcolar la 3,5%, l-am coborât la 1,5%. Acum a sărit de 14%”

Cum a început proiectul DRUID

Liviu Drăgan, invitatul primei părţi a emisiunii, povesteşte cum a pornit proiectul DRUID – o companie cu chatbots (n.r. - roboţi de chat realizaţi cu ajutorul inteligenţei artificiale).

Invitatul lui Vlad Craioveanu îţi vorbeşte despre avantajele inteligenţei artificiale, dar şi cât de mult înseamnă tehnologia în vremurile pe care le trăim.

,,Referitor la crearea DRUID, am plecat de la câteva principii. De la faptul ca noi stăm în fata unui computer şi folosim telefoanele mobile. Mi-am dat seama că nu poţi sta în două paradigme atât de diferite din punct de vedere design, telefonul mobil şi computerul, deşi stăm. Deci este clar că, până la urmă, se vor uniformiza şi va câştiga telefonul. Să fac business cu telefonul mobil. Asta a fost o primă gândire a mea.

A doua a fost nevoia de self-service, să reuşesc să fac business fără să cer unui contabilului şef rapoarte, să cer omului de la vânzări rapoarte şi să le obţin singur. Aceste lucruri se faceau prin self service. Şi al treilea lucru este mobilitatea. Noi suntem tot mai mobili şi tot mai greu ne înregimentam în echipe de management. Toate aceste 3-4 elemente m-au condus către platformele de chatbots. Ca să fiu sincer, ignoranţa m-a ajutat, ca de foarte multe ori, să îndrăznesc să fac lucrul ăsta, pentru că eu nu ştiam mare lucru despre chatbot. Acum, am ajuns o companie foarte respectată.”

L. Drăgan: ,,Dorinţa de a-ţi semna un contract fără să te duci la bancă, doar vorbind cu un roboţel, îţi dă avantaje formidabile”

Liviu Drăgan mărturiseşte că pentru compania sa cererea a crescut în perioada pandemiei. El susţine însă că îl afectează enorm vremurile pe care le trăim şi că, din punct de vedere etic, se fereşte să spună ,,mie îmi merge bine”, ţinând cont de întreg contextul actual.

,,Nu-mi place să spun că am trecut bine de pandemie, ţinând cont de drama care se întâmplă în lume. (…) Cererea pentru ce facem noi a crescut foarte mult, a crescut foarte mult pentru că muncile repetitive, dorinţa de a-ţi semna un contract fără să te duci la bancă, doar vorbind cu un roboţel, îţi dă nişte avantaje formidabile.”

Liviu Drăgan: ,,Va trebui să ne identificăm foarte bine cine e om şi cine e robot”

Vlad Craioveanu l-a provocat pe Liviu Drăgan şi la o discuţie despre cum ar stârni şi ce ar schimba în viaţa oamenilor apariţia unor roboţi adevăraţi.

,,În general, cred că roboţii nu vor fi atât de hoţi ca oamenii pentru că vor putea fi puşi să facă tot felul de răutăţi, dar până la urmă nu este decât o extensie tot a omului. Va trebui să ne identificăm foarte bine cine e om şi cine e robot.

Roboţii înlocuiesc foarte mult muncile repetitive. Apariţia roboţilor industriali va face ca aceste munci repetitive să dispară şi va exista o revoltă a oamenilor inutili. Sunt probleme pe care roboţii şi roboţii industriali le pot crea.”

Pe când un soft pentru detectarea hoţiilor din administraţie

Cât despre ideea înfiinţării unui soft care să detecteze hoţiile din administraţie, Liviu Drăgan spune franc:,,Ar fi un soft extrem de util, foarte complicat pentru că diversitatea hoţiei este atât de mare în administraţie, încât nu m-aş ambiţiona să fac un astfel de soft.”

Liviu Drăgan mărturiseşte însă că ,,este nevoie de o etică şi în robotică, deoarece manipularea poate duce la distrugere.”

Concluzia fondatorului DRUID?– ,,Inteligenţa artificială sprijină democratizarea informaţiei.”

L. Drăgan: ,,Toţi oamenii care au făcut bani puternici în România nu au devenit sau nu prea au devenit filantropi.”

Liviu Drăgan dezvăluie în emisiunea ,,Ochii pe mine!” visul pe care îl are şi proiectul care există, deocamdată, conturat doar în mintea sa. Speră însă să-l vadă concretizat cât mai repede.

,,În momentul actual nu am nici un proiect foarte clar, dar am un vis şi am o dorinţă: vreau să fac fundaţia Druid care să premieze copiii din şcolile şi din comunele şi din satele mai vitregite de soartă, pentru că inteligenţa şi deşteptăciunea nu au nicio legătură cu zona geografică.

Am cunoscut câtiva băieţei în zone foarte ciudate din România care erau absolut strălucitori. (…) Bucuria unui om care a avut cât de cât succes este să dea înapoi prin anumite proiecte de acest gen. Din păcate, dacă te uiţi, toţi oamenii care au făcut bani puternici în România nu au devenit filantropi sau nu prea au devenit filantropi.”

Andrei Marga: ,,Cheia României, la ora actuală, rămâne democratizarea”

Invitat în cea de-a doua parte a emisiunii, Andrei Marga, fost ministrul al Educaţiei, îţi vorbeşte despre lecţiile pandemiei, dar şi despre felul în care au fost şi sunt respectate drepturile şi libertăţile omului în aceste luni care ne-au transformat complet existenţa.

Cum înclină balanţa meritocraţiei versus ,,prostocraţie” în România de astăzi? Este pregătit învăţământul din ţara noastră pentru şcoala online?

Andrei Marga aminteşte două problemele României de astăzi, menţionând printre ele deteriorarea democraţiei, dar şi nepotismul din instituţiile publice, despre care susţine că este mai mai extins ca oricând.

,,Vlad Craioveanu: Care consideraţi că este, în momentul de faţă, cea mai mare problemă a României? Pilele, nepotismul, felul în care se desfăşoară lucrurile pe scena politică, mentalitatea sau altceva? Vom scăpa vreodată de lucrurile astea?

Andrei Marga: Cheia României, la ora actuală, rămâne democratizarea. România, din păcate, îşi deteriorează democraţia. Ministrul justiţiei, care a fost înainte, a spus foarte bine, cred eu: “Justiţia din România scârţâie din toate încheieturile” Eu aş extinde puţin... Democraţia scârţâie din toate încheieturile. Se încalcă voios Constituţia, chiar de către cei care jură pe ea.

Problema cheie a României este aceasta. România are o problemă... Selecţia personalului în instituţiile publice. Sigur pilele, sigur nepotismul sunt două boli care vin mai din trecut, dar, din păcate, la ora actuală, în unele instituţii, ele sunt exstinse mai mult decât oricând. Cu alte cuvinte, nepotismul este mai extins la aceasta oră decât oricând. E o problemă şi structurală, de nivelul legislaţiei. Spiru Haret era mâhnit, supărat, a izbucnit “concursuri ca în România nu se fac nicăieri”. Se gândea, fireşte, că se fac concursuri, dar ele toate sunt malformate, din start. Bine, malformarea acum este organică şi ea este, din păcate, stimulată chiar de actuala lege în cazul educaţiei, dar cred că şi în legea administraţiei publice. Şi ea include destule încălcări, destule pile, destule nepotisme etc.

Eu cred că la ora actuală, dacă e să iau din lista pe care mi-aţi propus-o, aş spune aşa... Deteriorarea democraţiei este problema cheie, nepotismul este problema mare, problema cheie a instituţiilor publice din România. Românii plătesc cu un nivel de viaţă care este, cu rezolvări care sunt, cu sănătatea lor, de ce nu... cu multe lucruri. “

A.Marga: ,,Când eram ministru, am preluat abandonul şcolar la 3,5%, l-am coborât la 1,5%. Acum a sărit de 14%”

Fostul ministru al Educaţie critică decizia Guvernului Orban de a închide şcolile şi universităţile la începutul pandemiei, susţinând faptul că principala repercusiune este cea a abandonului şcolar.

,,Vlad Craioveanu: “Aţi declarat că faptul că şcolile si universităţile nu trebuiau închise la începutul pandemiei. Cum aţi fi gestionat dumneavoastră situaţia, ţinând cont de faptul că s-a mers mult pe distanţare socială? Ce soluţie aţi fi avut?”

Andrei Marga: Şi la ora actuală, din nefericire, nu se gândesc soluţii practice, mai rafinate pentru combaterea coronavirusului. În fond, s-a luat recomandarea epidemiologului din China, mască, spălat pe mâini, distanţare fizică. Ar trebui şi gândit în context mai mult.

În orice caz, nu trebuiau şcolile închise atunci, pentru că România nu facea nici testări la acea dată, testările erau modeste. Trebuia văzut unde este coronavirus si unde nu este. Eu am facut liceul mai Mediaş şi îmi spuneau nişte foşti distinşi colegi că acolo, multă vreme, nu a fost niciun infectat...

Cel puţin aşa îmi spuneau ei. Ei bine, de ce să închizi un oraş (şi sate erau în aceeaşi situaţie), de ce să faci orpirea activităţilor, să închizi şcoli, facultăţi, universităţi, când nu este nevoie? Mai bine se muşcă ceva din vacanţa de vară. Vacanţa de vară în România, ca să fim cinstiţi, e cea mai lungă din Europa sau una din cele mai lungi. Deci se putea o altă soluţie.

La noi repezirea a fost pentru că aveam o raţiune de natură politică. Facem repede stare de urgenţă, chiar militară s-a făcut, ceea ce nu a făcut nimeni aproape, facem stare de alertă ca nu cumva oamenii să iasă la demonstraţie. Nu au rezolvat nimic, de fapt. Şcolile si facultăţile au fost afectate. Segregarea gravă, socială, pe canalul educaţiei este o problemă care se îngroaşă în România şi va trebui ca cineva să îi dea de capăt, pentru că aşa ceva nu trebuia să se întâmple. Când eram ministru, am preluat abandonul şcolar la 3,5%, l-am coborât la 1,5%. Trebuia să coboare, iar acum a sărit de 14%. Vă daţi seama unde suntem? Abandonul şcolar, probabil, foarte probabil, este cel mai mare din Europa. “

A.Marga: ,,Acuma, s-o spun foarte pe şleau: nu cred că noi facem alegerile, doar ne jucăm de-a alegerile!”

,,V. Craioveanu: Care este cel mai puternic motiv care vă face să mergeţi la votul din 27 septembrie?

A.Marga: Nu e sigur că mă duc. Dar motivul normal pentru un cetatean este că ar trebui sa participam la vot. Dar, acuma, s-o spun foarte pe şleau: nu cred că noi facem alegerile, doar ne jucam de-a alegerile! Alegeri înseamnă să ai în faţă nişte alegeri, alternative. (…) Alegerile înseamnă ca, în prealabil sau mă rog pe parcursul pregătirii campaniei sa se poata schimba argumente, oamenii să pună intrebari, să aibăm răspunsuri, ori acestea nu există. Aşa facem în grabă alegeri ca să ne aflam in treaba, nu cred că este o soluţie. Eu cred ca Romania e o societate care nu va ieşi la liman dacă nu e integrată de forţele ei politice.”

Andrei Marga îţi vorbeşte despre lecţiile pandemiei, dar şi despre cum au fost respectate drepturile şi libertăţile omului în aceste luni care ne-au transformat complet existenţa.

Cum înclină balanţa meritocraţiei versus ,,prostocraţie” în România de astăzi? Este pregătit învăţământul din ţara noastrăpentru şcoala online?

