Radu Lupescu, medicul român decorat pentru managementul pandemiei în Franţa: „În Franţa a ajutat foarte mult că autorităţile au fost foarte ferme”

„Lucrez la una dintre cele mai mari clinici di Franţa. Avem cam 200.000 de pacienţi pe an. Am plecat făcând o cerere la Consulatul Franţei. Eram la medicină în Bucureşti, am început de la zero în Franţa. Mi-am ales specializarea ATI. De 4 ani şi jumătate sunt preşedinte al comunităţii medicilor din clinică, un fel de director medical în România”, s-a prezentat în emisiunea OFF/OnTheRecord, medicul român Radu Lupescu, Director medical la Clinica Rhéna din Strasbourg, doctorul decorat de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, pentru managementul în situaţie de pandemie.

„Am plecat în vara anului 1990. Am lucrat într-o uzină care făcea cartoane pentru pachetele de ţigări. Câştigam cam 12-13.000 de franci, cam 2000 de acum. Am plecat la cules de struguri şi am ratat prima săptămână din anul I. (...) M-am dus la poştă şi am sunat la casele de bătrâni. Am fost angajat la o casă de bătrâni, paznic de noapte. Lucram noaptea şi aveam examene dimineaţa. (...) Am ales să plec în privat în 2003. Financiar este mai bine în privat dar şi la stat este bine în Franţa. Jumătate din chirurgia de la Strasbourg se face la noi”, povesteşte medicul Radu Lupescu pe Aleph News.

Radu Lupescu descrie şi cum a manageriat pandemia în Franţa:

„Cu 1 lună înainte ne-am pregătit, când valul era în Italia. Întâi ne-am asigurat echipamentele. Ne-am asigurat tot circuitul de oxigen. Avem un cvadruplu sistem de oxigen ca să nu avem o pană. Toate clinicile din Franţa au sisteme de siguranţă. (...) Am oprit aproape toate operaţiile chirurgicale. Am făcut un plan de desfăşurare de luptă împotriva COVID. (...) Sunt cam 5000 de paturi de ATI în Franţa. La primul val, în Franţa, s-a ajuns la 9000 de paturi ATI. (...) Am fost premiaţi cei care au participat la managementul crizei. Probabil am luptat bine împotriva acestui virus. Am fost prima clinică din Franţa care ne-am transformat în reanimare COVID. Primul val pentru noi a fost cel mai puternic. Am pus rapid pe picioare o celulă de criză stat-privat. Am făcut un sistem ca ambulanţele să nu facă coadă la spital. (...) Noi am avut un lockdown un pic cam târziu. Nu toată Franţa a fost atinsă la fel. Am putut transfera pacienţii din spitalele depăşite. Am vrut să îngrijim pacienţi COVID ca să ne putem pregăti de un număr foarte mare. Am avut foarte puţini medici infectaţi, am fost atenţi. În regiunea noastră au murit şi medici. Majoritatea infectărilor au fost la cabinete. Am făcut transferuri către alte regiuni din Franţa. Am transferat către Germania, Elveţia, Luxemburg. Franţa este acum într-o situaţie bună. Avem acum 6000 de cazuri pe zi, rata de infectare este la 1,05”.

Despre cum francezii au respectat măsurile impuse de autorităţi, medicul Lupescu a declarat pe Aleph News: „Oamenii respectă în mare parte măsurile impuse. În Franţa, avem o incidenţă de sub 1 la mie. În Paris şi Strasbourg se poartă mască. Şi noi la clinică purtăm masca în permanenţă. În toate restaurantele este obligatoriu certificatul verde. La noi toţi medicii sunt vaccinaţi. Din 820 de angajaţi la clinică, în doar 6 cazuri am suspendat contractele. Cei care nu se vaccinează sunt în concediu fără plată acasă. Pentru personalul medical nu există opţiunea testării, ci doar a vaccinării. Şi la noi unii stau la coadă la testat doar pentru a bea o bere. Dar majoritatea s-au vaccinat, adică 88% din populaţia vaccinabilă”.

Cum au reuşit francezii şi de ce nu reuşesc românii? În emisiunea OFF/OnTheRecord, Radu Lupescu are propria analiză: „A ajutat foarte mult că autorităţile au fost foarte ferme. Discursul preşedintelui Macron a fost esenţial. Foarte rapid a crescut rata de vaccinare în Franţa. 11 milioane de francezi s-au vaccinat foarte rapid în urma intervenţiei preşedintelui. Apăruse varianta Delta şi a fost clar că trebuie vaccinare. În România, încrederea în sistemul sanitar este foarte slabă. În România, suntem atât de obişnuiţi cu accidentele iar populaţia nu mai acceptă ce vine din partea sistemului sanitar. România ar fi trebuit să aibă ca pivot medicul de familie. Pacienţii au mai multă încredere în medicul lor decât în minister. Specialiştii ar fi trebuit să fie vocea oficială a vaccinării. Persoanele controversate au acces la presă în România, nu şi în Franţa. (...) Deciziile în Franţa s-au luat la nivel de stat şi de specialişti. Accesul în prime time a fost limitat pentru persoanele controversate. Pe televiziunile mari nu se vehiculau teze controversate. Un medic şef de secţie în Franţa a fost suspendat din funcţie pentru că a spus neadevăruri. În Franţa, cei trecuţi prin boală sunt vaccinaţi cu 1 singură doză. Doza booster este pentru toate persoanele peste 65 de ani şi toate cadrele medicale. Dacă te vaccinezi, poţi doar să faci o formă mai uşoară şi posibilitatea de a infecta pe alţii este mai mică. În Franţa, în al 4-lea val au fost cazuri multe, dar foarte puţine la ATI. Pe infecţii, rata este de 1 la 10, vaccinaţi – nevaccinaţi. La ATI, imensa majoritate sunt nevaccinaţi”.

Ce-ar face medicul Radu Lupescu dacă ar trebui să managerieze acum situaţia din România? „În România trebuie intensificată vaccinarea şi trebuie luate măsuri. Aş introduce obligativitatea certificatului de vaccinare pentru personalul sanitar. Trebuie organizate transferuri ca să fie eliberate paturile de la ATI. Spitalele private trebuie să ajute la mărirea numărului de paturi. Măsurile restrictive ar trebui să fie mai dure în România. Redeschiderea trebuie să fie treptat, în funcţie de vaccinare. Când sunt cazuri puţine, trebuie monitorizate contactele. Când relaxarea este rapidă, pierdem. Trebuie făcută o reformă profundă a sistemului sanitar. Este o lipsă acută de medici ATI în România. Trebuie verificat fiecare spital în România. Se discută acum de fabricarea de vaccinuri care să fie eficiente pe alte tulpini. Nu suntem ieşiţi din pandemie. Ar fi criminal să ne gândim că s-a terminat. Sperăm să nu vină alte valuri dar este bine să fim pregătiţi”, a spus medicul Radu Lupescu în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News.