Oraşul lui Figaro versus oraşul lui Creangă: Sevilla versus Iaşi

Iaşule, Iaşule, mândră cetate ai un frate la peste 3.700 de kilometri distanţă: Sevilla. Capitala Moldovei este înfrăţită cu cea a Andaluziei de trei ani. Aşa că am făcut o comparaţie între cele două oraşe. Ce are unul, ce are altul?

Sevilla are cea mai modernă infrastructură din Peninsula Iberică, are port şi datorită acestuia a înflorit încă de la sfârşitul secolului al XV-lea. Şi Iaşul a fost târg, dar nici pe departe de mărimea capitalei din Andaluzia. Când spui Sevilla spui Flamenco şi Palatul Alcazar, un exemplu de arhitectură mudejar. La Iaşi ai Palatul Culturii, clădirea simbol a oraşului, realizată în stil neogotic. Şi Iaşul şi Sevilla sunt traversate de râuri: Bahlui şi Guadalquivir. Dacă cel din Sevilla este un simbol şi a adus oraşului o parte din renume, Bahluiul nu e nici navigabil şi nici nu îţi oferă cele mai frumoase privelişti.

Şi îţi propun să facem şi o comparaţie între costurile vieţii din cele două oraşe. Pentru acelaşi stil de viaţă, în Iaşi ai avea nevoie de 1700 de euro lunar, în timp ce în Sevilla cu 1000 de euro în plus. Dacă în capitala Andaluziei o grădiniţă privată te costă 300 de euro, potrivit site-ului numbeo.com, în Iaşi vei plăti cu 70 de euro mai puţin. Asta în condiţiile în care în Sevilla salariul mediu este de 1300 de euro, iar în capitala Moldovei 540. Chiriile sunt duble în Sevilla faţă de Iaşi, fie că vorbim despre centru sau nu. Dar în Iaşi un cappucino e mai scump: 1, 52 euro, faţă de 1,49.

Bugetul Iaşului: 313 milioane euro

Bugetul Sevilliei: 869 milioane euro

Şi Sevilla şi Iaşi sunt pe locul 4 ca mărime în Spania, respectiv în România

Sevilla este un oraş vechi de circa 2.200 ani, pe când Iaşul este atestat documentar acum 612 ani

În Sevilla sunt trei sit-uri UNESCO, pe când Iaşul nu are vreunul

Sevilla are ieşire la autostradă, pe când Iaşul încă nu