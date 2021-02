Edy Chereji, unul dintre organizatorii Untold şi Neversea – invitat în emisiunea ,,Ochii pe mine!”, cu Vlad Craioveanu – îţi spune ce l-a revoltat în declaraţiile lui Raed Arafat, dar şi ce aşteptări concrete are de la guvernanţi, în ceea ce priveşte repornirea evenimentelor.

Reamintim faptul că întreaga discuţie a apărut după ce Raed Arafat a declarat că ,,marile festivaluri din acest an s-ar putea să nu se ţină.” Replica lui Edy Chereji nu a întârziat să apară.

În 2020, pe fondul izbucnirii epidemiei, festivalul Untold – un eveniment cu peste 350.000 de participanţi – a fost anulat.

,,Cu toţii am simţit această lipsă de empatie faţă de industria de evenimente”

,,În primul rând, este aceeaşi lipsă a unei decizii luată din timp care să ne permită şi nouă să avem posibilitatea să ne organizăm cu mult timp înainte pentru că noi avem nevoie de aprope un an pentru a pregăti fiecare ediţie. (...) Cu toţii am simţit această lipsă de empatie faţă de această industrie, industria de evenimente, industria culturală. Şi cred că asta ne-a durut cel mai mult pentru că nu este vorba doar despre Untold aici. Este vorba despre orice fel de evenimente care s-au întâmplat şi ne dorim să se întâmple în acest an. Ceea ce ne dorim cu toţi este să ne luptam pentru repornirea sectorului cultural, pentru repornirea evenimentelor”, explică Edy Chereji.

Edy Chereji: ,,Singurul lucru pe care îl cerem este să nu fim abandonaţi!”

Edy Chereji susţine că îţi doreşte parteneriatul autorităţilor pentru a ieşi din această situaţie grea în care se află întreaga zonă a organizării de evenimente. Relocarea festivalului în altă ţară, cu mai puţine cazuri de Covid-19, ar fi o soluţie?

,,De ce să ne mutăm într-o altă ţară când noi ne dorim să facem ceva pentru România? Am contribuit cu taxe şi impozite, de-a lungul anilor, în România! Cred că am fost şi suntem în continuare, un partener al autorităţilor România. Singurul lucru pe care îl cerem este să nu fim abandonaţi, să fim şi noi înţeleşi şi să fim şi ajutaţi să găsim soluţii pentru a restarta acest sector din România. Noi nu vrem să facem doar Untold, ne luăm jucăriile şi plecăm în altă ţară.”

Edy Chereji, despre măsurile pentru organizarea în siguranţă a unor evenimente

,,Din punctul meu de vedere, o dată ce se înţelege clar care este acest manual de utilizare al unui eveniment şi reuşim să înţelegem care sunt măsurile prin care pot fi organizate evenimente în siguranţă, eu cred că nu mai contează câte persoane sunt sau dacă e nevoie”, conchide organizatorul Untold.