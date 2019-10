(P) Klaus Iohannis şi PNL: “Ştim ce trebuie făcut pentru o guvernare serioasă”

Preşedintele Klaus Iohannis a explicat la Adunarea Regională a liberalilor de la Cluj cum a reuşit să stopeze abuzurile PSD, împreună cu românii, afirmând că abia aşteaptă să treacă moţiunea de cenzură. Preşedintele Klaus Iohannis a făcut o adevărată baie de mulţime, luni, la Cluj-Napoca, alegând să meargă de mai multe ori pe jos şi oprindu-se pentru a vorbi sau a se fotografia cu oamenii de pe stradă.

Preşedintele Klaus Ioahnnis a participat, luni dimineaţa, la festivitatea de deschidere a noului an universitar la Universitatea ”Babeş-Bolyai”, după care s-a deplasat câteva sute de metri pe jos, într-o adevărată baie de mulţime, oprindu-se frecvent pentru a se fotografia cu cei aflaţi în zonă. Ulterior, s-a deplasat de la Casa de Cultură a Studenţilor până în Piaţa Unirii, unde a urcat pe scenă şi le-a adresat câteva cuvinte studenţilor clujeni. Pe traseu, Klaus Iohannis, însoţit de un grup de studenţi, s-a oprit din nou pentru fotografii cu trecători care i-au solicitat acest lucru.

În faţa Casei de Cultură, unde a avut loc Adunarea Regională a filialelor PNL din Nord-Vest, preşedintele Klaus Iohannis a fost întâmpinat de numeroşi clujeni. Aceştia i-au solicitat autografe pe cartea sa cea mai recentă - ”EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”, au dat mâna cu şeful statului sau au schimbat câteva cuvinte cu acesta. Klaus Iohannis, însoţit de preşedintele PNL, Ludovic Orban, de primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, şi de alţi lideri liberali, şi-a făcut, cu greu, drum prin mulţime.

La intrarea în sala de şedinţe, Klaus Iohannis a făcut o nouă baie de mulţime, de data aceasta fiind vorba de membrii şi simpatizanţi PNL care au participat la reuniune.

Şeful statului a salutat cei peste 1.500 de membri şi simpatizanţi PNL care participă la întrunire, spunând: ”Bună seara, dragii mei liberali ardeleni”, fiind ovaţionat de participanţi. ”Aşa mai mere”, le-a răspuns şeful statului.

României i-ar fi mai bine fără PSD

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că României i-ar fi fost mult mai bine fără PSD, partid care a ţinut ţara în loc şi a inhibat dezvoltarea, şeful statului precizând că abia aşteaptă să treacă moţiunea de cenzură.

”Stăm foarte prost. În decembrie 2016 românii au considerat că e bine şi nu e bine să meargă la vot, unii s-au dus, alţii nu. Unii din cei care s-au dus au crezut minciunile PSD, care a promis că va curge lapte şi miere, dar, ghinion, cum a spus unul, nu a fost aşa. Au început să curgă atacuri la justiţie, la mediul privat, la economie”, a reamintit Klaus Iohannis. ”Am ajuns acum să avem un guvern care reuşeşte contraperformanţă după contraperformanţă, eu am numit acest guvern un guvern eşuat, dar aceste eşecuri ale pesediştilor ne dor, pentru că se repercutează asupra vieţii noastre de zi cu zi”, a atacat Klaus Iohannis.

Şeful statului a reamintit că s-a opus, în permanenţă, abuzurilor PSD. ”Acum, astăzi, persoana prospusă pentru comisar european a fost pur şi simplu refuzată pentru probleme de integritate. Ruşine, ruşine PSD-ului! Aici suntem şi probabil unii o să mă întrebaţi: şi dumneata ce ai făcut? Eu am făcut tot ce a putut preşedintele României să facă. Foarte multe din prostiile, din năstruşniciile, din atacurile PSD asupra statului român, asupra sistemelor mari din statul român am reuşit să le opresc. Am reuşit împreună cu voi şi împreună cu românii şi e bine că am reuşit şi vă spun: abia aştept să treacă moţiunea să scăpăm de PSD”, a fost mesajul prin care preşedintele Klaus Iohannis a stârnit entuziasmul sălii. ”Fiţi pregătiţi, momentul vine şi vine repede şi trebuie să vă apucaţi de o guvernare serioasă”, a adăugat şeful statului. ”Noi, împreună, ştim ce trebuie făcut, ştim cum trebuie făcut. Avem nevoie de investiţii. Avem nevoie de oameni competenţi în administraţie. Avem nevoie de o legislaţie care încurajează antreprenorii şi nu inhibă. Avem nevoie de o educaţie de calitate. Avem nevoie de un sistem de sănătate publică care funcţionează cu pacientul în centru”, a conturat Iohannis modelul guvernării alături de PNL.

Mesajul lui Ludovic Orban

Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat că Iohannis este „primul om de stat adevărat de după revoluţie”. ”Un om de stat e un om care înţelege lumea în care trăim şi care dă direcţia corectă pentru ţara pe care o conduce, un om de stat e un om care are capacitatea de a deschide orice uşă din orice cancelarie atunci când România are nevoie, e un om care se bate pentru interesele ţării sale şi atunci când deranjează, un om care are puterea de a înţelege nevoile reale, un om care are forţa de a aduna toate forţele din societate pentru a împinge lucrurile înainte”, a afirmat Orban.

„Cum spun americanii, primul mandat este pentru realegere, iar al doilea e pentru posteritate. Încă din primul mandat Klaus Iohannis are motive serioase să rămână în memoria românilor, dar adevăratele înfăptuiri se vor produce după realegerea sa, pentru că de această dată nu va fi singur, vor sta alături de el toţi românii care respectă legea şi va sta PNL”, a mai afirmat Ludovic Orban.

Prim-vicepreşedinţii Raluca Turcan şi Rareş Bogdan sau secretarul general Robert Sighiartău au atacat dur PSD şi au indicat drept soluţie pentru o guvernare performantă câştigarea alegerilor prezidenţiale, locale şi parlamentare de către Klaus Iohannis şi PNL.

