(P) Măgurele – un Smart City românesc pentru cel mai mare parc de cercetare din lume

Laser Valey - Land of Light sau Măgurele Smart City nu mai sunt doar denumiri pompoase pentru orăşelul de 10 mii de locuitori, cu aspect conservator, din vecinătatea Capitalei. La Măgurele a fost creat cel mai mare laser din lume şi este locul unde se va construi şi cea mai mare infrastructură de cercetare internaţională.

În aceste condiţii, principalul centru de inovare al României a dus, inevitabil, către ideea creării unui Smart City la Măgurele, în care să se concentreze cercetarea fundamentală, dar şi start-up-uri din domeniul tehnologiei de vârf.

Pe 12 iunie, 2019, la Biblioteca Naţională a României, de la ora 11.00, Consiliul Judeţean Ilfov, în colaborare cu Joint Research Centre (Centrul de Cercetare al Comisiei Europene) organizează conferinţa “Science meets Regions/Science builds the Future” unde peste 130 de oameni de ştiinţă, autorităţi locale şi decidenţi politici europeni propun soluţii pentru ca Măgurele să devină un “oraş intelligent”.

Consiliul Judeţean Ilfov şi Primăria îşi propun să transforme oraşul Măgurele într-un centru administrativ eficient, accentul fiind pus pe următoarele aspecte:

• Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv măsuri de educare a populaţiei cu privire la utilizarea eficientă a resurselor;

• Economie bazată pe inovare;

• Planificarea strategică a utilităţilor publice prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie cu scopul de a reduce costurile şi consumul.

De asemenea, implicarea cetăţenilor din Măgurele se va avea în vedere pentru conectarea acestora cu tehnologia şi creşterea încrederii în cercetători şi ştiinţă, dar şi pentru stabilirea conexiunii cetăţenilor cu decidenţii politici în vederea creşterii nivelului de participare în procesul de elaborare a politicilor publice.“Obiectivele evenimentului sunt de a aduce oamenii de ştiinţă şi factorii de decizie la aceeaşi masă, de a încuraja colaborarea, de a discuta politici relevante pe plan local, folosindu-ne de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. În plus, vrem să prezentăm contribuţia esenţială pe care ştiinţa o are în evoluţia societăţii. În judeţul Ilfov, la Măgurele, este amplasat cel mai puternic laser din lume, ELI – NP. Oraşul găzduieste şi cea mai importantă platformă de cercetare din România, iar Consiliul Judeţean Ilfov are în plan şi crearea unui parc ştiinţific la Măgurele. Există deja un plan de fezabilitate, suntem în discuţii cu Banca Europeană de Investiţii, pentru un împrumut de 15 milioane de euro şi sperăm ca în septembrie 2020 să demarăm lucrările de construcţie.” - Marian Petrache, Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov

Oraşul Măgurele se află la doar 12 kilometri de centrul Capitalei, dar el a devenit cunoscut odată cu proiectul de impact european ELI – NP. “Laserul de la Măgurele”, cel mai mare din lume, a fost primul pas în crearea uneia dintre cele mai mari platforme de cercetare din lume. În acest moment, oraşul găzduieşte 9 institute naţionale de cercetare-dezvoltare, alături de Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti şi constituie cel mai important pol de cercetare fundamentală în fizică, creând premisele dezvoltării unui parc ştiinţific de ultimă generaţie, care să faciliteze dialogul dintre cercetare-dezvoltare şi lumea academică, pe de o parte şi sectorul antreprenorial şi de afaceri, de cealaltă parte.

Măgurele Science Park (MSP) este un proiect îndrăzneţ al Consiliului Judeţean Ilfov, care a venit în mod natural după proiectul “Laserul de la Măgurele”. Un parc ştiinţific de ultimă generaţie, de importanţă naţională şi internaţională va pune judeţul Ilfov pe harta lumii, în ceea ce priveşte economia inovativă. Este vorba despre un complex, care va cuprinde un centru de inovare, spaţii de birouri, spaţii de producţie şi de transfer tehnologic, un centru de conferinţe şi chiar şi un muzeu al viitorului.

Centrul de inovare va avea o suprafaţă totală de 3200 mp şi va putea găzdui evenimente diverse, seminarii şi expoziţii, dar va oferi şi servicii profesioniste de dezvoltare şi inovare a afacerilor, proiectate pentru a creşte amploarea şi extinderea acestor business-uri.

Centrul de transfer tehnologic va avea o suprafaţă de 4.800 mp şi va contribui la facilitarea stabilirii de conexiuni între cercetare şi mediul de afaceri, în scopul inovării. În cadrul acestuia vor fi desfăşurate activităţi de cercetare de către institutele abilitate, rezultatele obţinute urmând a fi transferate în mediul economic.

Muzeul viitorului se va întinde pe 4.000 de metri pătraţi, va avea săli de expoziţie, spaţii de evenimente şi birouri şi va fi un spaţiu pentru activităţi educaţionale.

Măgurele Science Park se va întinde pe 40 de hectare şi este o investiţie de un miliard de euro, acoperit din fonduri europene. Contribuţia de la buget este de 20% din toată suma.

Regiunea din zona de S-V a Bucureştiului, în jurul oraşului Măgurele, în judeţul Ilfov va deveni un pol de creştere economică şi poate atrage companii high-tech din diverse industrii, companii multinaţionale, companii start-up şi companii mici şi mijlocii. Autorităţile publice centrale şi locale vor identifica măsuri de creştere a atractivităţii pentru mediul de afaceri, de la planuri urbanistice şi mobilitate intermodală la facilităţi fiscale.

Instituţiile de cercetare şi cele academice pot avea un rol important în dezvoltarea regiunii prin extinderea campusului universitar, construcţia de locuinţe pentru studenţi şi dezvoltarea unui centru de transfer tehnologic.

„În timp ce acumularea de noi cunoştinţe rămâne o piatră de temelie a peisajului academic, o sarcină importantă a comunităţii ştiinţifice poate fi aceea de a oferi consultanţă autorităţilor. Această provocare cere elaborarea continuă a opţiunilor, a celor mai bune practici şi a mecanismelor, într-o societate bombardată de informaţii”- Acad. Nicolae Victor Zamfir, directorul general al Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”.

În cadrul conferinţei “Science meets Regions/Science builds the Future” va fi prezentat şi un studiu depre potenţialul de dezvoltare al oraşului Măgurele. În acest sens au fost identificate 3 direcţii de strategice de acţiune, iar cei prezenţi sunt concentraţi să le dezvolte. Este vorba despre:

planificarea urbană inteligentă;

cercetarea responsabilă;

democraţia participativă.

Printre cei care vor fi prezenţi la eveniment se numără Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, directorul general al Institutului de Cercetare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ (IFIN-HH), Nicolae Victor Zamfir, dar şi reprezentanţi ai parcurilor ştiinţifice din Europa şi ai asociaţiilor internaţionale de profil.

Un Smart City însemnă un oraş care creează oportunităţi egale pentru toţi, unde tehnologia nu este în mod necesar un lux, ci simplifică existenţa şi o face mai puţin costisitoare. Smart şi Tehnologizat înseamnă mai educat, mai sănătos, mai implicat în tot ceea ce înseamnă procesul de administraţie publică, mai multe oportunităţi pentru mediul de afaceri şi locuitori, beneficii care se traduc în îmbunătăţirea calităţii vieţii. În felul acesta, un Smart City („un Oraş Deştept”) va fi un loc mai atractiv pentru a locui şi a munci.

