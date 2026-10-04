Pentagonul pregătește un „cerc restrâns” în NATO. România nu apare pe lista invitaților la discuțiile despre viitorul Alianței

Reuniunea este pregătită de Elbridge Colby, responsabilul Pentagonului pentru politica de apărare, și ar urma să aibă loc în Polonia. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, la discuții sunt așteptate Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Germania și Țările de Jos.

Formatul este cunoscut informal drept „Grupul de la Bergen”, după prima întâlnire organizată în luna iunie în Norvegia. Colby a mai organizat discuții similare cu același nucleu de state, reuniunile fiind prezentate drept un mecanism prin care pot fi elaborate mai rapid idei privind transformarea NATO, potrivit strategikon.

România, unul dintre statele aflate pe flancul estic al Alianței și care găzduiește forțe și infrastructură militară americană, nu apare pe lista participanților la acest format restrâns. Nici Marea Britanie, Franța, Estonia, Letonia și Lituania nu au fost invitate la viitoarea reuniune din Polonia.

Absența Londrei și Parisului este cu atât mai importantă cu cât cele două țări sunt puteri nucleare și se numără printre principalii actori militari ai Europei. În cazul statelor baltice, semnul de întrebare este legat de poziția lor directă pe frontiera cu Rusia și de nivelul ridicat al cheltuielilor pentru apărare.

Un oficial dintr-un stat care nu a fost invitat a declarat că aliații încearcă să înțeleagă criteriile folosite de Washington și scopul exact al reuniunilor. Nici Casa Albă, nici Pentagonul nu au oferit public o explicație detaliată pentru alegerea statelor participante.

Ce caută Pentagonul la statele din „Grupul de la Bergen”

Un indiciu important vine chiar din declarațiile lui Elbridge Colby.

După prima reuniune de la Bergen, oficialul american i-a descris pe participanți drept aliați NATO care își îndeplinesc rapid angajamentele privind investițiile în apărare, au suficientă greutate pentru a contribui și sunt pregătiți să treacă la măsuri concrete.

Asta indică faptul că Washingtonul nu analizează doar procentul din PIB cheltuit pentru apărare, ci și capacitatea statelor de a transforma banii în forță militară reală: trupe, armament, infrastructură, industrie și capacitatea de a participa efectiv la operațiuni.

Explicația bazată exclusiv pe cheltuielile militare nu este însă suficientă. Unele dintre țările care nu au fost incluse, în special statele baltice, investesc deja masiv în apărare. Tocmai de aceea, criteriile folosite de Pentagon continuă să ridice semne de întrebare.

Un NATO cu mai multe cercuri?

Una dintre temerile apărute în rândul diplomaților este că Statele Unite ar putea ajunge să trateze diferit aliații, în funcție de contribuția lor militară și de compatibilitatea cu prioritățile strategice ale administrației Trump.

Participanții la „Grupul de la Bergen” resping însă ideea că ar fi vorba despre crearea unei structuri paralele. Un diplomat al unui stat invitat a susținut că grupul trebuie să elaboreze idei care ulterior să fie discutate de întreaga Alianță, descriind formatul drept un posibil „motor al transformării”.

În această variantă, cele șase state ar funcționa ca un laborator strategic: un grup mai mic care poate ajunge mai repede la propuneri privind achizițiile militare, logistica, industria de apărare și distribuirea responsabilităților între SUA și Europa.

Problema politică apare însă dacă accesul la asemenea consultări începe să fie perceput drept un indicator al importanței unui stat pentru Washington.

Dacă unele capitale sunt invitate constant la discuțiile privind transformarea Alianței, iar altele sunt ținute în afara lor, NATO ar putea ajunge informal la o structură cu mai multe cercuri de influență, chiar dacă mecanismele oficiale ale Alianței rămân neschimbate.

SUA vor ca Europa să preia o parte mai mare din povara apărării

Inițiativa Pentagonului vine într-un context mai larg în care administrația Donald Trump pune presiune asupra europenilor să preia o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate.

Reuters relata recent că presiunile exercitate de Trump au determinat statele NATO să își mărească investițiile militare, dar au alimentat simultan îndoielile unor aliați europeni privind angajamentul pe termen lung al Statelor Unite față de securitatea continentului.

Pentru Washington există și o miză strategică globală. O Europă capabilă să descurajeze Rusia cu mai puțin sprijin american ar permite Statelor Unite să mute resurse și atenție către regiunea Indo-Pacific și către competiția cu China.

În această ecuație, Germania are un rol central datorită dimensiunii sale economice și industriale, iar Polonia este unul dintre principalii actori militari ai flancului estic. Norvegia, Suedia și Finlanda dau grupului o puternică dimensiune nordică, în timp ce Țările de Jos completează nucleul vest-european.

Informațiile existente nu demonstrează că Pentagonul încearcă să creeze oficial o categorie de aliați „de rangul întâi” și una de aliați secundari. Ele arată însă că Washingtonul experimentează un format restrâns pentru discuții despre transformarea NATO, iar alegerea participanților provoacă deja nemulțumire în capitale importante ale Europei.