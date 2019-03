PNL realizează o fuziune. Liberalii se unesc cu un partid care militează pentru drepturile românilor plecaţi în străinătate

Liderul liberalilor Ludovic Orban a anunţat, luni, fuziunea PNL cu Partidul Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT), condus de Sebastian Burduja, iar protocolul va fi semnat şi aprobat, zilele următoare, în forurile statutare ale partidelor.

„Domnul preşedinte al PNL Bihor şi subsemnatul am fost mandataţi de Bex să demarăm negocierile de integrare în PNL a Partidului Acţiunea Civică a Tinerilor, condus de Sebastian Burduja. Am purtat discuţiile cu viitorii noştri parteneri şi astăzi am prezentat în Biroul Executiv rezultatele negocierilor purtate şi am luat decizia să demarăm procedurile de integrare a partidului Acţiunea Civică a Tinerilor în PNL. Protocolul de fuziune va fi definitivat în zilele următoare, urmând să fie supus votului în forurile statutare ale celor două partide, astfel încât să finalizăm această procedură prin care tinerii extrem de bine pregătiţi, care au dat semnale extrem de serioase că vor să se implice să devină membrii ai PNL”, a anunţat Ludovic Orban, luni, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

Şi liderul PACT, Sebastian Burduja, a declarat că cele două partide vor face o echipă pentru a reduce numărul de români care pleacă din ţară.

„Am pus bazele astăzi a ceea ce noi considerăm că este cea mai importantă mişcare între două forţe politice în România anului 2019. Suntem două forţe politice complementare, cu valori comune. România trece printr-o criză profundă, la fiecare trei minute un român pleacă din ţară şi lucrul acesta nu trebuie să continue. Împreună facem echipă pentru România şi vom aduce România în primul rând”, a spus Burduja.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.