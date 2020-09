Prin ce e diferit Aleph News? Aflăm de la tine.

Ai Aleph News. E nou, e diferit. Prin ce? Dincolo de intenţiile noastre, important e ceea ce tu vezi şi simţi diferit. Cu bune şi mai puţin bune.

Aleph News are un look inedit. Şi tu vezi.”Bine aţi venit! Ce format super aveţi!”; “Îmi place cum prezentaţi ştirile cu prim planul cu prezentatorii. Vă doresc o audienţă cât mai mare!”; “Coafura, stilul de îmbracaminte (atât cât se poate vedea) arată ca din altă eră💗💗💗 Fenomenal 💗”; ”Mamă, îmi place la nebunie formatul ăsta vertical. Bravo. Smart!” Începem ziua cu aprecieri pozitive, dar nu numai. ”Bună ziua, nu puteţi micşora capetele de pe ecran? E caraghios…”; ”Urâte încadraturile astea cu mutrele în prim plan. Mi-a crăpat ecranul telefonului de la mutrele astea..” Sincer, nu putem micşora capetele prezentatorilor. Nici ale publicului. Asta e treaba altora. Noi ne propunem exact contrariul.

Aleph News se exprimă diferit. Şi tu auzi. ”Ce chipuri prietenoase!” pentru unul, dar altul nu suportă“Oribilă tendinţa de a te adresa cu “tu” audienţei, deloc în spiritul limbii române”.De la ”Deşteaptă-te, române” încoace, aţi mai fost tutuit, ”stimate telespectator”. Nu îi tutuieşti pe cei inferiori, ci pe cei apropiaţi, cu care ai afinităţi.

Aleph News prezintă altfel de ştiri. Ştiri de care aveai nevoie. ”În sfârşit o televiziune de ştiri! Ştiri din toate sferele aşa cum ar trebui sa facă o televiziune de ştiri. Un format frumos, revoluţionar, care reuşeşte să te ţină lipit de ecran aşa cum o facea cândva televizorul. Mai mult ca sigur că noi românii aveam nevoie de aşa ceva.”; ”Sincer, îmi era rău să văd ştiri triste despre accidente, crime, violuri şi lucrurile horror pe care le mai vedem pe la alte televiziuni. Mă bucur de proiectul vostru. Niciodată nu am văzut un post atât de happy precum acesta. Sunteţi smart şi cu zâmbetul la purtător”.Unora le e însă mai greu să se desprindă de trecut. ”Sunteţi din filmele SF. Nu aveţi burtieră ca celelalte canale de ştiri. Sunteţi foarte aroganţi”; ”Am crezut ca veţi fi un canal de ştiri imparţial. Însă mi-am dat seama că tot globalişti şi progresişti sunteţi.”Între o oră cu un politician agramat şi ştiri din întreaga lume, nu am ezitat. Servim un public evoluat. Azi e un progres, mâine va fi o tradiţie. Nu doar globală, ci autohtonă. Fără burtieră, nici ochelari de cal.

Aleph News e ca tine: curios, concis, reactiv şi prietenos. Evoluat. Îl vezi şi te vezi.”Îmi place conceptul #AlephNews. Face televiziunile tradiţionale să pară “obosite”; ”Mult succes! Chiar e nevoie de “un alt fel de ştiri”. Sper că veţi reuşi alături de un public isteţ.”; ”Cred foarte mult în proiectul vostru! Ştirile sunt chiar ceea ce interesează tinerii. Go for it.” Gândirea liberă nu are însă doar prieteni: ”Postul fanion al necuratului şi conspiraţiei sataniste”; ”Zici că este canalul ocultei mondiale. Probabil în timp va fi un icon emblemăşi va fi vuvuzela corecta a lumii globalizate.”

Aleph News nu gândeşte pentru tine.Tu eşti smart. Ştii.